МИНИСТР ТУРИЗМА ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа принял участие во встрече с членами Общественной палаты, где представил информацию о проделанной работе министерства с момента своего назначения и поделился предварительными итогами туристического сезона.

По словам министра, говорить об окончательных результатах сезона пока рано, так как туристический поток в страну продолжается.

«Туристический сезон ещё не завершён. Впереди осенние мероприятия, а также ожидаются хорошие показатели на новогодние праздники», – отметил Астамур Логуа.

Министр напомнил, что в соответствии с планами развития отрасли к 2030 году Абхазия должна принимать до 5 миллионов туристов ежегодно.

Он также подчеркнул значение открытия международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, который стал важным фактором в развитии восточной части страны. По данным на 1 октября, аэропорт уже принял более 118 тысяч пассажиров.

Отдельное внимание на встрече было уделено развитию сельского туризма.

«Мы видим растущий интерес к агротуризму, особенно со стороны частных туристов, путешествующих на собственном транспорте. Развитие сельского хозяйства может стать стимулом для сохранения сёл и снижения внутренней миграции», – сказал министр.