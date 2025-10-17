 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ИЗЪЯТЫ НА Т/П «ПСОУ»

Новости Пятница, 17 октября 2025 17:55
Оцените материал
(0 голосов)
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ИЗЪЯТЫ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псу» ГТК РА совместно с сотрудниками группы уголовного розыска на железнодорожной станции Гагра и сотрудниками Управления уголовного розыска МВД РА в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта по направлению «импорт» провели досмотр автомобиля марки «Volkswagen Crafter». Машиной с государственным номером «К190КО АВН» управлял гражданин Республики Абхазия Сергеев Эдуард Александрович, 1983 года рождения.

В результате досмотра автотранспортного средства было обнаружено светлое кристаллообразное вещество в полиэтиленовом пакете, также белая таблетка с надписью «В8», завернутая в бумажный сверток и клейкую ленту, а также красно-белые капсулы с надписями «Pfizer PGN 300» и «Лирика 300 мг, прегабалин» в блистерной упаковке общим количеством 24 пластины: 23 из них содержали по 14 капсул, а одна – 10 капсул. Общее количество изъятых капсул составило 332 штуки.

Согласно экспертизе ЭКЦ МВД Республики Абхазия, изъятое кристаллообразное вещество оказалось наркотическим средством «мефедрон» общей массой 1,782 грамма. Белая таблетка с надписью «В8» идентифицирована как наркотическое средство «бупренорфин» массой 0,063 грамма. Порошкообразное белое вещество из красно-белых капсул оказалось психотропным веществом «прегабалин» общей массой 131,14 грамма.

Гражданин Сергеев Э.А. задержан и водворен в ИВС МВД РА. По данному факту ведется расследование.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 17 октября 2025 17:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНИСТР ТУРИЗМА ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.