НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ИЗЪЯТЫ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псу» ГТК РА совместно с сотрудниками группы уголовного розыска на железнодорожной станции Гагра и сотрудниками Управления уголовного розыска МВД РА в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта по направлению «импорт» провели досмотр автомобиля марки «Volkswagen Crafter». Машиной с государственным номером «К190КО АВН» управлял гражданин Республики Абхазия Сергеев Эдуард Александрович, 1983 года рождения.

В результате досмотра автотранспортного средства было обнаружено светлое кристаллообразное вещество в полиэтиленовом пакете, также белая таблетка с надписью «В8», завернутая в бумажный сверток и клейкую ленту, а также красно-белые капсулы с надписями «Pfizer PGN 300» и «Лирика 300 мг, прегабалин» в блистерной упаковке общим количеством 24 пластины: 23 из них содержали по 14 капсул, а одна – 10 капсул. Общее количество изъятых капсул составило 332 штуки.

Согласно экспертизе ЭКЦ МВД Республики Абхазия, изъятое кристаллообразное вещество оказалось наркотическим средством «мефедрон» общей массой 1,782 грамма. Белая таблетка с надписью «В8» идентифицирована как наркотическое средство «бупренорфин» массой 0,063 грамма. Порошкообразное белое вещество из красно-белых капсул оказалось психотропным веществом «прегабалин» общей массой 131,14 грамма.

Гражданин Сергеев Э.А. задержан и водворен в ИВС МВД РА. По данному факту ведется расследование.