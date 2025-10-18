ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕГУ ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Сухум. 18 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Премьер-министр Владимир Делба поздравил с днем рождения председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики Александра Розенберга. В поздравлении отмечается:

«Уважаемый Александр Николаевич, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Успешно решая государственные задачи в сложной международной обстановке и изоляции, вы снискали заслуженный авторитет у приднестровцев.

С удовлетворением отмечаем Ваши усилия, направленные на обеспечение социально-экономической стабильности в республике, повышение уровня благосостояния её жителей.

Высоко ценим многолетние традиции дружбы между нашими народами. Уверены, что при Вашем содействии они будут неуклонно развиваться.

Уважаемый Александр Николаевич, примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в ответственном служении интересам Приднестровской Молдавской Республики».