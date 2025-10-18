 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕГУ ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Новости Суббота, 18 октября 2025 17:04
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕГУ ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Сухум. 18 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил с днем рождения председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики Александра Розенберга. В поздравлении отмечается:

«Уважаемый Александр Николаевич, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Успешно решая государственные задачи в сложной международной обстановке и изоляции, вы снискали заслуженный авторитет у приднестровцев.

С удовлетворением отмечаем Ваши усилия, направленные на обеспечение социально-экономической стабильности в республике, повышение уровня благосостояния её жителей.

Высоко ценим многолетние традиции дружбы между нашими народами. Уверены, что при Вашем содействии они будут неуклонно развиваться.

Уважаемый Александр Николаевич, примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в ответственном служении интересам Приднестровской Молдавской Республики».

