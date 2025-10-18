173 ГОДА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ СМЕЦКОГО

Сухум. 18 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Исполнилось 173 года со дня рождения крупного русского мецената и предпринимателя, создателя Сухумского дендрария, основателя абхазских санаториев для больных туберкулёзом Николая Николаевича Смецкого (18.10.1852 – 9.101931 г.).

Н.Н. Смецкой родился в семье директора Константиновского межевого института Н.П. Смецкого. Окончил юридический факультет Московского университета.

В 1882 году женился на дочери археолога Ю.Д Филимонова. Через семь лет из-за болезни жены семья перебралась в Сухумъ. Ольга Юрьевна активно участвовала в начинаниях своего мужа. Она пережила супруга почти на 10 лет.

Живя в Абхазии, Николай Смецкой внёс значительный вклад в развитие науки, экономики и культуры края.

В 1890-1910 годах, по инициативе Смецкого был разбит крупный парк субтропических растений (нынешний Сухумский дендропарк). Регулярно завозил различные субтропические культуры, которые сегодня имеют экономическую ценность для Абхазии.

Смецкой организовал строительство санаториев для лечения лёгочных больных (корпус в поселке Агудзера и два корпуса в поселок Гульрипш).

В Сухумском архиве сохранились сметы расходов на строительство всех трех учреждений. Смецкой ни копейки не брал у государства и потратил 5 миллионов рублей из личных средств на их постройку.

Николай Николаевич Смецкой фактически стал организатором абхазской экономики, начинателем оптовой торговли на Черноморском побережье Кавказа, одним из виднейших деятелей всего Кавказа в области дендрологии, научного ботаниковедения, виноградарства, виноделия и цитрусоведения.

Помимо этого, он занимался общественной и благотворительной деятельностью: был гласным Сухумской городской Думы, финансировал строительство ряда общественных зданий города.

После установления Советской власти Смецкой с женой, приняли Советскую власть и, несмотря на уговор близких родственников, остались жить в своём бывшем имении при дендропарке (за ними закрепили его нижний этаж).

С 1923 года – персональный пенсионер.

Умер в 1931 году от кровоизлияния в мозг.

В 1964 году у входа в дендропарк его основателю был установлен памятник.

В Абхазии помнят и чтят наследие Николая Смецкого. К сожалению, после войны дворец Смецкого (туберкулезная больница) более 30 лет находится в разрушенном состоянии. Несмотря на это, остатки дворца стали туристическим объектом для любителей заброшек….

Периодически в Сухуме проводятся конференции, круглые столы, посвященные историческому наследию Н.Н. Смецкого в Абхазии. Так на конференции посвященном многообразию общин в Абхазии, исполнительный директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-Ипа завершая свое вступление вступила с предложением об одной инициативе: «Учитывая огромную роль, которую сыграл в свое время князь Смецкой для развития Абхазии, я предложила бы всем вместе взяться за восстановление его дворца, преступно разрушенного после войны, который украшал не только Гульрипшский район, но и всю Абхазию. Думаю, эту инициативу могли бы поддержать люди из разных общин Абхазии».

Материал подготовлен Индирой Барциц.