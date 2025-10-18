 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ XVIII МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «АКВАФОН 2025»

Новости Суббота, 18 октября 2025 17:17
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ XVIII МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «АКВАФОН 2025»

Сухум. 18 октября 2025. Абхазия-Информ. В рамках Международного шахматного фестиваля «Аквафон-опен 2025», в Сухумской шахматной школе им. А. Карпова прошел шахматный турнир детей до 12 лет.

Победителями среди мальчиков стали: Джения Амели – абсолютный чемпион (Сухум), Сабекия Даниэль (Сухум) и Тос-оглы Кемаль (Гагра).

Среди девочек до 12 лет: Саканиа Сания (Сухум), Агрба Амира (Гудаута) и Алания Кристина (Гудаута).

Всем призерам были вручены кубки, медали, грамоты и денежные призы.

Компания «Аквафон-GSM» на протяжении многих лет является неизменным спонсорам данного шахматного фестиваля.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 18 октября 2025 17:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 173 ГОДА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ СМЕЦКОГО ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.