ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ XVIII МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «АКВАФОН 2025»
Сухум. 18 октября 2025. Абхазия-Информ. В рамках Международного шахматного фестиваля «Аквафон-опен 2025», в Сухумской шахматной школе им. А. Карпова прошел шахматный турнир детей до 12 лет.
Победителями среди мальчиков стали: Джения Амели – абсолютный чемпион (Сухум), Сабекия Даниэль (Сухум) и Тос-оглы Кемаль (Гагра).
Среди девочек до 12 лет: Саканиа Сания (Сухум), Агрба Амира (Гудаута) и Алания Кристина (Гудаута).
Всем призерам были вручены кубки, медали, грамоты и денежные призы.
Компания «Аквафон-GSM» на протяжении многих лет является неизменным спонсорам данного шахматного фестиваля.
