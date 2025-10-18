 

ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Новости Суббота, 18 октября 2025 17:24
ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 18 октября 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялась рабочая встреча замминистра иностранных дел Одиссея Бигвава с сопредседателями Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В мероприятии участвовали сопредседатель от ЕС Магдалена Гроно, сопредседатель от ОБСЕ Криштоф Эрнст Спети и исполняющий обязанности представителя ООН на Дискуссиях Хайлу Мамо. С абхазской стороны присутствовали сотрудники МИД Абхазии, участники дискуссий Артур Гагулия и Лаша Авидзба.

Основой для диалога стала повестка предстоящего 65-го раунда дискуссий, запланированного к проведению 11-12 ноября 2025 года, а также актуальные вопросы региональной безопасности.

Одиссей Бигвава, обращаясь к участникам, отметил, что для абхазского народа, учитывая его малочисленность, вопрос безопасности является крайне важным. Он напомнил, что 30 сентября в Республике отметили День Победы и Независимости, символизирующий волю народа к защите своего суверенитета.

В ходе встречи все стороны констатировали, что текущая ситуация на границе остается стабильной и спокойной.

Сопредседатели вновь подняли вопрос о возобновлении деятельности Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в г. Гал. В ходе обсуждения была отмечена важность создания необходимых условий для его эффективной работы.

Ключевым итогом встречи стало согласие сторон о приоритетной важности разработки, согласования и заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией.

Кроме того, в рамках встречи стороны обсудили ряд вопросов гуманитарного характера.

