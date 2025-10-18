 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОЕЗД + АВТОБУС: КОМБИНИРОВАННЫЙ МАРШРУТ В АБХАЗИЮ СТАЛ ХИТОМ ЛЕТА

Новости Суббота, 18 октября 2025 17:28
Оцените материал
(0 голосов)
ПОЕЗД + АВТОБУС: КОМБИНИРОВАННЫЙ МАРШРУТ В АБХАЗИЮ СТАЛ ХИТОМ ЛЕТА

Сухум. 18 октября 2025. Абхазия-Информ. Мультимодальный маршрут к курортам Абхазии не потерял популярность у российских туристов в летнем сезоне 2025 года, показав стабильно высокий спрос. Маршрут действовал с 30 апреля по 30 сентября и, по данным Российских железных дорог, за это время им воспользовалось более 6,6 тысячи пассажиров.

Путешественники добирались поездами до Адлера (Сочи), а далее делали пересадку на специальный автобус по удобной схеме. Автобусы довозили туристов до ключевых курортов Абхазии – Гагры, Пицунды, Гудауты, Нового Афона и столицы Сухума.

«Главное преимущество маршрута – возможность оформить единый проездной документ на всю поездку. Расписания поезда и автобуса синхронизированы, что делает пересадку комфортной для пассажиров», – уточняет пресс-служба РЖД.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Суббота, 18 октября 2025 17:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.