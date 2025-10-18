ПОЕЗД + АВТОБУС: КОМБИНИРОВАННЫЙ МАРШРУТ В АБХАЗИЮ СТАЛ ХИТОМ ЛЕТА

Сухум. 18 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Мультимодальный маршрут к курортам Абхазии не потерял популярность у российских туристов в летнем сезоне 2025 года, показав стабильно высокий спрос. Маршрут действовал с 30 апреля по 30 сентября и, по данным Российских железных дорог, за это время им воспользовалось более 6,6 тысячи пассажиров.

Путешественники добирались поездами до Адлера (Сочи), а далее делали пересадку на специальный автобус по удобной схеме. Автобусы довозили туристов до ключевых курортов Абхазии – Гагры, Пицунды, Гудауты, Нового Афона и столицы Сухума.

«Главное преимущество маршрута – возможность оформить единый проездной документ на всю поездку. Расписания поезда и автобуса синхронизированы, что делает пересадку комфортной для пассажиров», – уточняет пресс-служба РЖД.