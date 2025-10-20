 

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ КОНКУРСА «МУЗЫКА – ДИАЛОГ БЕЗ РАССТОЯНИЙ И ГРАНИЦ»

Понедельник, 20 октября 2025 15:49
ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ КОНКУРСА «МУЗЫКА – ДИАЛОГ БЕЗ РАССТОЯНИЙ И ГРАНИЦ»

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с Народной артисткой Абхазии и Заслуженной артисткой России, председателем жюри и художественным руководителем IV Международного музыкального конкурса-лаборатории «Музыка – диалог без расстояний и границ» Алисой Гицба, заслуженным артистом России, народным артистом Башкортостана Аскаром Абдразаковым, художественным руководителем и главным дирижером Самарского театра оперы и балета Евгением Хохловым.

Во встрече приняли участие заместитель министра культуры Динара Смыр и куратор проекта Белла Агрба.

Финальный этап конкурса-лаборатории пройдет в Абхазии с 21 по 23 октября.

«Для нас очень важно сохранять теплые, братские, культурные, духовные связи с народами Российской Федерации. Безусловно, вы являетесь теми, кто объединяет нас, наши страны. Я не могу не сказать о нашей соотечественнице Алисе Шалвовне, которая сделала очень многое для насыщения, наполнения наших взаимоотношений в области культуры. Мы гордимся людьми, которые вносят такой вклад.

Позвольте вас еще раз поприветствовать и сказать слова благодарности за всё, что вы делаете в рамках нашего культурного взаимодействия», – сказал Бадра Гунба.

Алиса Гицба выразила президенту благодарность за теплый прием, личную поддержку проекта и внимание к развитию культурных связей.

«Я очень рада тому, что вы нас сегодня здесь приняли, оказали нам такой теплый прием. И хочу поблагодарить Вас лично и Министерство культуры за то, что вы всегда поддерживаете наш проект, который разрастается с каждым годом», –сказала Алиса Гицба.

Аскар Абдразаков поздравил Бадру Гунба, отметив его роль как президента Республики Абхазия, и подчеркнул, что для него особая честь и гордость – нести звание заслуженного артиста Абхазии.

«С огромным удовольствием хочу вас поздравить с тем, что вы являетесь президентом прекрасной Республики Абхазия. И для меня тем более очень гордо нести звание заслуженного артиста. Спасибо вам за доверие. Я хочу поблагодарить нашу прекрасную Алису Гицба, которая действительно объединяет. И действительно, знаете, когда мы вместе, мы сила, безусловно», – сказал Аскар Абдразаков.

«Я первый раз в вашей прекрасной республике. Но хочу сказать, что даже то, что удалось увидеть за этот день, – это красота, это очень отзывчивые люди. Я очень благодарен Алисе Шалвовне за приглашение принять участие в этом международном конкурсе. Потому что, действительно, музыка и оперное искусство, и вообще вокальное искусство, – это по-настоящему то, что объединяет народы», – отметил Евгений Хохлов.

IV Международный музыкальный конкурс-лаборатория — ежегодное событие для представителей академического вокала и концертмейстеров. Конкурс проходит в Москве и Сухуме при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Правительства Республики Абхазия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 20 октября 2025 15:51

