 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН НАХОДЯЩИЙСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ

Новости Понедельник, 20 октября 2025 15:51
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАДЕРЖАН НАХОДЯЩИЙСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. Службой Государственной безопасности Республике Абхазия, при силовом сопровождении сотрудников ЦСН СГБ, в Сухуме был задержан гражданин Республики Турция Токач Серджан, 1990 г.р., находящийся в международном розыске по линии Интерпол с красным уведомлением, согласно которому указанный подлежит аресту, и экстрадиции на территорию страны заявителя.

Установлено, что Токач Серждан является лидером турецкой организованной преступной группы, которое специализируется на осуществлении заказных убийств, вымогательств путем шантажа и насилия, как на территории Турции, так и за ее пределами.

По имеющейся оперативной информации, задержанный прибыл в Республику Абхазия незаконным путем в обход установленных пунктов пропуска по р. Ингур с целью скрыться от уголовного преследования.

Задержанный доставлен в здание СГБ, проводятся, дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 20 октября 2025 15:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ КОНКУРСА «МУЗЫКА – ДИАЛОГ БЕЗ РАССТОЯНИЙ И ГРАНИЦ» АТУМАВА ТАМЕРЛАН ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ГРЭППЛИНГУ NO-GI »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.