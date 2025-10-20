ЗАДЕРЖАН НАХОДЯЩИЙСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Службой Государственной безопасности Республике Абхазия, при силовом сопровождении сотрудников ЦСН СГБ, в Сухуме был задержан гражданин Республики Турция Токач Серджан, 1990 г.р., находящийся в международном розыске по линии Интерпол с красным уведомлением, согласно которому указанный подлежит аресту, и экстрадиции на территорию страны заявителя.

Установлено, что Токач Серждан является лидером турецкой организованной преступной группы, которое специализируется на осуществлении заказных убийств, вымогательств путем шантажа и насилия, как на территории Турции, так и за ее пределами.

По имеющейся оперативной информации, задержанный прибыл в Республику Абхазия незаконным путем в обход установленных пунктов пропуска по р. Ингур с целью скрыться от уголовного преследования.

Задержанный доставлен в здание СГБ, проводятся, дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.