ЗАДЕРЖАН НАХОДЯЩИЙСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ
Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. Службой Государственной безопасности Республике Абхазия, при силовом сопровождении сотрудников ЦСН СГБ, в Сухуме был задержан гражданин Республики Турция Токач Серджан, 1990 г.р., находящийся в международном розыске по линии Интерпол с красным уведомлением, согласно которому указанный подлежит аресту, и экстрадиции на территорию страны заявителя.
Установлено, что Токач Серждан является лидером турецкой организованной преступной группы, которое специализируется на осуществлении заказных убийств, вымогательств путем шантажа и насилия, как на территории Турции, так и за ее пределами.
По имеющейся оперативной информации, задержанный прибыл в Республику Абхазия незаконным путем в обход установленных пунктов пропуска по р. Ингур с целью скрыться от уголовного преследования.
Задержанный доставлен в здание СГБ, проводятся, дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.
