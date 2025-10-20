АТУМАВА ТАМЕРЛАН ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ГРЭППЛИНГУ NO-GI

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Ростове-на-Дону состоялся Открытый турнир по грэпплингу NO-GI, посвященный памяти Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова и Героя России и ДНР Владимира Жоги. В соревнованиях приняли участие спортсмены из различных регионов России, включая Донецкую Народную Республику.

Общее количество участников превысило 500 человек в возрасте от 8 до 20 лет, которые соревновались в 67 весовых категориях.

По итогам турнира в каждой категории были определены победители.

Воспитанник Управления по делам молодёжи и спорта города Сухум Атумава Тамерлан занял второе место в своей весовой категории.

Турнир стал не только проверкой физической подготовки, но и символом единства и стремления к победе.

Тренирует спортсмена Атумава Джонни.