АТУМАВА ТАМЕРЛАН ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ГРЭППЛИНГУ NO-GI
Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. В Ростове-на-Дону состоялся Открытый турнир по грэпплингу NO-GI, посвященный памяти Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова и Героя России и ДНР Владимира Жоги. В соревнованиях приняли участие спортсмены из различных регионов России, включая Донецкую Народную Республику.
Общее количество участников превысило 500 человек в возрасте от 8 до 20 лет, которые соревновались в 67 весовых категориях.
По итогам турнира в каждой категории были определены победители.
Воспитанник Управления по делам молодёжи и спорта города Сухум Атумава Тамерлан занял второе место в своей весовой категории.
Турнир стал не только проверкой физической подготовки, но и символом единства и стремления к победе.
Тренирует спортсмена Атумава Джонни.
