XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АКВАФОН 2025».

Понедельник, 20 октября 2025 15:57

(0 голосов)
XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АКВАФОН 2025».

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. В рамках Международного шахматного фестиваля «Аквафон-опен 2025», в Сухумской шахматной школе им. А. Карпова прошел шахматный турнир среди взрослых.

Победителями стали: Бигвава Роланд (Сухум), Турков Богдан (Сухум), Багателия Нестор (Сухум), Табарян Артем (Сухум), Хурхумал Айнар (Очамчыра).

Среди шахматистов с национальным рейтингом: Топчян Армен (Гулрыпш), Шанава Тимур (Очамчыра), Квициния Ушанги (Сухум).

Среди ветеранов: Миносян Сергей (Очамчыра), Пак Леонид (Гагра), Тужба Константин (Сухум).

Среди юношей: Шмаль Илья (Гагра), Георгиян Георгий (Гагра), Казанджян Петрос (Гагра).

Среди девушек: Лаквитава Сарида (Сухум), Каменская София (Сочи), Марченко Полина (Сухум), Джения Амели (Сухум), Смыр Мирра (Н.Афон), Гунба Лана (Гудаута).

Всем призерам были вручены кубки, медали, грамоты и денежные призы.

Компания «Аквафон-GSM» на протяжении многих лет является неизменным спонсором данного шахматного фестиваля.

