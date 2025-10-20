XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АКВАФОН 2025».
Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. В рамках Международного шахматного фестиваля «Аквафон-опен 2025», в Сухумской шахматной школе им. А. Карпова прошел шахматный турнир среди взрослых.
Победителями стали: Бигвава Роланд (Сухум), Турков Богдан (Сухум), Багателия Нестор (Сухум), Табарян Артем (Сухум), Хурхумал Айнар (Очамчыра).
Среди шахматистов с национальным рейтингом: Топчян Армен (Гулрыпш), Шанава Тимур (Очамчыра), Квициния Ушанги (Сухум).
Среди ветеранов: Миносян Сергей (Очамчыра), Пак Леонид (Гагра), Тужба Константин (Сухум).
Среди юношей: Шмаль Илья (Гагра), Георгиян Георгий (Гагра), Казанджян Петрос (Гагра).
Среди девушек: Лаквитава Сарида (Сухум), Каменская София (Сочи), Марченко Полина (Сухум), Джения Амели (Сухум), Смыр Мирра (Н.Афон), Гунба Лана (Гудаута).
Всем призерам были вручены кубки, медали, грамоты и денежные призы.
Компания «Аквафон-GSM» на протяжении многих лет является неизменным спонсором данного шахматного фестиваля.
Последнее от Super User
- АТУМАВА ТАМЕРЛАН ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ГРЭППЛИНГУ NO-GI
- ЗАДЕРЖАН НАХОДЯЩИЙСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ
- ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ КОНКУРСА «МУЗЫКА – ДИАЛОГ БЕЗ РАССТОЯНИЙ И ГРАНИЦ»
- ПОЕЗД + АВТОБУС: КОМБИНИРОВАННЫЙ МАРШРУТ В АБХАЗИЮ СТАЛ ХИТОМ ЛЕТА
- ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ