ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДУ

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В зоне таможенного контроля т/п «Псоу» со стороны Республики Абхазия в направлении Российской Федерации по автомобильному маршруту «экспорт» сотрудники ГТК досмотрели автотранспортное средство марки «ВАЗ 2107» с государственным регистрационным знаком А455РР 123, под управлением гражданина Республики Абхазия Сеферяна Вартана Самуэловича.

Данный гражданин ни в устной, ни в письменной форме не заявил о наличии у него товара. Однако при таможенном досмотре в автомобиле было обнаружено и изъято 62 кг эвкалипта, запрещенного к вывозу из Республики Абхазия.

Товар изъят, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

На грузовом терминале т/п «Псоу», по направлению «импорт», сотрудники ГТК досмотрели автотранспортное средство марки «Mercedes-Benz Actros» с государственным номером МО40ТК АВН/АХ 1616 АВН (владелец ИП Бжания Д.А.) под управлением гражданина Устяна Рафика Ашотовича, ранее прошедшее таможенное оформление.

В ходе проведения таможенного досмотра были выявлены и изъяты 91 коробка незадекларированных строительных материалов.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

На грузовом терминале т/п «Псоу», по направлению «импорт», сотрудники т/п «Псоу» досмотрели автотранспортное средство марки «Mercedes-Benz Atego» с государственным номером Х324НА АВН, ранее прошедшее таможенное оформление, под управлением гражданина Республики Абхазия Вартиросяна Аркадия Аркадьевича, 1999 года рождения.

В ходе проведения таможенного досмотра было выявлено и задержано два квадроцикла, не указанных в таможенных декларациях.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК совместно с сотрудниками ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК, в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта досмотрели автомобиль марки «Honda Stepwgn» с государственным регистрационным номером 0961вв АВН, под управлением гражданина Республики Абхазия Гогия Батала Тенгизовича, 1993 года рождения, проживающего в городе Сухум.

В ходе досмотра была обнаружена дорогостоящая табачная продукция, а именно: семь блоков сигарет фирмы «MEVIUS SUPER LIGHTS», один блок сигарет фирмы «MEVIUS EXTRA LIGHTS» и три блока сигарет фирмы «PARLIAMENT Aqua Blue 100’s».

Гражданин Гогия Б.Т. пытался ввезти табачную продукцию на территорию Республики Абхазия путем сокрытия.

Продукция изъята, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.