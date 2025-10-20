 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДУ

Новости Понедельник, 20 октября 2025 16:27
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДУ

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля т/п «Псоу» со стороны Республики Абхазия в направлении Российской Федерации по автомобильному маршруту «экспорт» сотрудники ГТК досмотрели автотранспортное средство марки «ВАЗ 2107» с государственным регистрационным знаком А455РР 123, под управлением гражданина Республики Абхазия Сеферяна Вартана Самуэловича.

Данный гражданин ни в устной, ни в письменной форме не заявил о наличии у него товара. Однако при таможенном досмотре в автомобиле было обнаружено и изъято 62 кг эвкалипта, запрещенного к вывозу из Республики Абхазия.

Товар изъят, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

На грузовом терминале т/п «Псоу», по направлению «импорт», сотрудники ГТК досмотрели автотранспортное средство марки «Mercedes-Benz Actros» с государственным номером МО40ТК АВН/АХ 1616 АВН (владелец ИП Бжания Д.А.) под управлением гражданина Устяна Рафика Ашотовича, ранее прошедшее таможенное оформление.

В ходе проведения таможенного досмотра были выявлены и изъяты 91 коробка незадекларированных строительных материалов.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

img_6180-1024x768.jpeg

***

На грузовом терминале т/п «Псоу», по направлению «импорт», сотрудники т/п «Псоу» досмотрели автотранспортное средство марки «Mercedes-Benz Atego» с государственным номером Х324НА АВН, ранее прошедшее таможенное оформление, под управлением гражданина Республики Абхазия Вартиросяна Аркадия Аркадьевича, 1999 года рождения.

В ходе проведения таможенного досмотра было выявлено и задержано два квадроцикла, не указанных в таможенных декларациях.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

img_6181-1024x768.jpeg

***

В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК совместно с сотрудниками ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК, в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта досмотрели автомобиль марки «Honda Stepwgn» с государственным регистрационным номером 0961вв АВН, под управлением гражданина Республики Абхазия Гогия Батала Тенгизовича, 1993 года рождения, проживающего в городе Сухум.

В ходе досмотра была обнаружена дорогостоящая табачная продукция, а именно: семь блоков сигарет фирмы «MEVIUS SUPER LIGHTS», один блок сигарет фирмы «MEVIUS EXTRA LIGHTS» и три блока сигарет фирмы «PARLIAMENT Aqua Blue 100’s».

Гражданин Гогия Б.Т. пытался ввезти табачную продукцию на территорию Республики Абхазия путем сокрытия.

Продукция изъята, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

img_6182.jpeg

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 20 октября 2025 16:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АКВАФОН 2025». ЦИТРУСОВЫЙ СЕЗОН, ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ОБСУДИЛИ В ГТК АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.