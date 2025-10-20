 

ЦИТРУСОВЫЙ СЕЗОН, ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ОБСУДИЛИ В ГТК АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 20 октября 2025 16:31
ЦИТРУСОВЫЙ СЕЗОН, ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ОБСУДИЛИ В ГТК АБХАЗИИ

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете Абхазии прошли рабочие встречи с предпринимателями в сфере внешнеэкономической деятельности. Основное внимание на встречах было уделено вопросам, связанным с экспортом цитрусовых.

На встречах обсуждались вопросы таможенного оформления грузов. Участники ВЭД говорили о проблемах, с которыми сталкиваются в процессе оформления.

Все высказанные предложения и замечания будут переданы для обсуждения на предстоящей встрече с коллегами из Федеральной таможенной службы России.

Представители ГТК предложили участникам внешнеэкономической деятельности применять предварительное декларирование для упрощения процедуры оформления.

Участники обменялись предложениями по оптимизации процессов и увеличению эффективности работы в данной сфере.

Государственный таможенный комитет выразил поддержку инициатив по развитию экспорта и призвал предпринимателей к активному сотрудничеству для оперативного решения возникающих вопросов.

