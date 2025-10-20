Постановлением Пленума Верховного суда судья Марат Авидзба включен в состав Кассационной коллегии по административным делам и делам об административных правонарушениях.

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Инфор м. С остоялось заседание Пленума Верховного суда Республики Абхазия. В нем приняли участие судьи Верховного суда, председатели районных судов и Военного суда Республики Абхазия.

Пленумом Верховного суда Республики Абхазия приняты постановления:

«О внесении изменений в Пленум Верховного суда Республики Абхазия от 8 мая 2019 года №3» «О судебном решении»;

«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, регулирующих производство в суде первой инстанции»;

«О применении норм Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, регулирующих производство в районных (городском) и Военном суде Республики Абхазия»;

«O судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами (статьи 223, 224, 224.1, 228 УК РА)»;

«Об отводах».

Пленум отклонил подготовленный председателем Верховного суда Республики Абхазия проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в статьи 224, 224.1 Уголовного кодекса Республики Абхазия», для внесения в порядке законодательной инициативы.