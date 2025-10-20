СОВЕЩАНИЕ НА КПП «ПСОУ»

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Инфор м. На КПП «Псоу» прошло совещание по вопросам экспорта цитрусовых культур урожая 2025 года. В совещании приняли участие председатель СГБ Дмитрий Дбар, первый замминистра внутренних дел Руслан Ажиба, председатель Госстандарта Нарсоу Сангулия, представители таможни и карантинной инспекции.

Во исполнение поручения президента Бадры Гунба от 10 октября контроль над ситуацией ведется Службой государственной безопасности.

Дмитрий Дбар сообщил, что первая оперативная группа службы госбезопасности заступит на дежурство уже 23 октября.

Глава СГБ отметил, что открытый и честный подход к каждому крестьянину и предпринимателю, осуществляющем вывоз сельхозкультур – это ключевая задача, которую перед службами поставил глава государства.