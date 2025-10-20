 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЯЛТА ВЕРНУЛА СЕБЕ СЛАВУ ГЛАВНОГО КУРОРТА СССР: ПОЧЕМУ ГАГРА УТРАТИЛА ЛИДЕРСТВО

Новости Понедельник, 20 октября 2025 17:26
ЯЛТА ВЕРНУЛА СЕБЕ СЛАВУ ГЛАВНОГО КУРОРТА СССР: ПОЧЕМУ ГАГРА УТРАТИЛА ЛИДЕРСТВО

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. Когда-то название «Гагра» звучало как синоним отпуска. В советские времена этот абхазский курорт был мечтой миллионов: чистое море, пальмы, пансионаты с колоннадами, песни под гитару у моря и знаменитые кадры из кинофильмов. Но время всё расставило по-своему. Сегодня первенство на черноморском побережье уверенно удерживает Ялта – город, сумевший не просто сохранить дух старого курорта, но и сделать его основой современного туризма.

По данным туристических экспертов, именно Ялта стала главным направлением, которое россияне выбирают для отдыха в южном регионе. Об этом сообщает издание «Кулик». Аналитики отмечают: если Гагра после распада СССР так и не смогли вернуть себе былую славу, то Ялта сумела соединить советскую атмосферу с европейским уровнем сервиса, оставаясь при этом символом ностальгического юга.

От символа советского лета до города XXI века

Исторически и Гагра, и Ялта были визитными карточками советского Черноморья. В 1960–1980-х годах сюда ехали не только рабочие и инженеры по профсоюзным путёвкам, но и представители интеллигенции, артисты, писатели. Обе здравницы вдохновляли режиссёров и художников, создавали особую культуру отдыха.

Однако после 1990-х пути этих курортов разошлись. Абхазия пережила тяжёлые времена, и туристическая инфраструктура Гагры постепенно пришла в упадок. Многие пансионаты остались без реконструкции, а транспортное сообщение и сервис – без развития.

Ялта же, напротив, стала примером того, как можно сохранить наследие, не потеряв современность. Здесь старые санатории обрели вторую жизнь, набережная имени Ленина получила новое благоустройство, а панорама города, где горы спускаются прямо к морю, остаётся неизменной визитной карточкой Крыма.

Главные достопримечательности Ялты сегодня

Современная Ялта – это не только пляжи и гостиницы. Туристы едут сюда за атмосферой, историей и красотой. В числе наиболее посещаемых мест эксперты называют канатную дорогу «Ялта-Горка», открывающую панораму города с высоты, Никитский ботанический сад, где собраны растения со всего мира, и Ливадийский дворец – бывшую резиденцию российских императоров, где в 1945 году проходила знаменитая Ялтинская конференция.

Особая гордость города – набережная имени Ленина. Она, как и десятилетия назад, остаётся местом притяжения отдыхающих. Здесь звучит уличная музыка, работают летние кафе, а морской воздух, смешанный с ароматом кипарисов и роз, создаёт ту самую атмосферу южного счастья, которую ищут поколения туристов.

Крым вместо ностальгии

По словам специалистов, Ялта сегодня является примером того, как можно развивать курорт, не разрушая его историческое лицо. Здесь нет попытки стереть советское прошлое – напротив, оно стало частью узнаваемого бренда.

Многие гостиницы бережно сохраняют архитектуру XX века, а музеи и культурные площадки напоминают, что Ялта всегда была не просто местом отдыха, а городом культуры.

Именно поэтому эксперты называют её не только преемницей Гагры, но и новым центром притяжения всей Черноморской Ривьеры. Ялта смогла доказать: курорт с историей может быть современным, а память о прошлом – не тормозить развитие, а придавать ему глубину.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 20 октября 2025 17:28

