ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНСТВО В ПОСОЛЬСТВО РФ

ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНСТВО В ПОСОЛЬСТВО РФ

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. Более 2,5 тысяч заявлений подали жители Абхазии для получения российского гражданства, сейчас они находятся в электронной очереди, сообщает консульский отдел Посольства России в Абхазии. Уточняется, что 500 человек уже подали заявления или находятся в листе ожидания, пройдя электронную очередь.

«Каждый месяц мы открываем запись для тех, кто в этом листе. У нас есть лимит на количество заявителей, которых мы можем принять. Они занимают доступные места, и так очередь постепенно двигается, – рассказали в ведомстве.

После этого документы направляются в МИД России и проходят проверку. В среднем процесс занимает около полугода. Подчеркивается, что даже если документы одобрили в МИД и других структурах, это не означает автоматического получения гражданства, лишь отсутствие возражений.

«Только после этого мы оформляем гражданство, человек приносит присягу Российской Федерации и затем подает документы на оформление паспорта. Это делается уже вне очереди, так как он получает приоритет, – отметили в консульстве.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощённой процедуры получения российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Документ вступил в силу 17 мая.

Согласно указу, граждане Абхазии и Южной Осетии, имевшие гражданство этих республик по состоянию на 26 августа 2008 года и сохраняющие его на момент подачи заявления, теперь смогут оформить российское гражданство в упрощённом порядке.

