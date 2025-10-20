 

УЧЕНЫЕ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ В АГУ ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Новости Понедельник, 20 октября 2025 18:56
УЧЕНЫЕ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ В АГУ ВОПРОСЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. По инициативе кафедры русского языка и общего языкознания филологического факультета, на базе Центра науки и образования МГУ им. М. В. Ломоносова в Абхазском государственном университете 17 октября было проведено III заседание круглого стола «Межкультурное общение: контакты и конфликты».

Модератор круглого стола, и.о. заведующего кафедрой русского языка и общего языкознания АГУ, доцент Даутия Ф. В., представила участников мероприятия – ученых из разных вузов Российской Федерации (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королёва, Адыгейский государственный университет), ученых, аспирантов и соискателей филологического факультета АГУ.

Первый проректор АГУ Дбар Р. С. обратился с приветствием к участникам круглого стола.

Выступления участников носили информативно насыщенный характер. Были представлены доклады, посвященные вопросам парадигмы общего языкознания в условиях современного мира (проф. Чижова Л. А.), образу мира как пятого «квазиизмерения» (проф. Уфимцева Н. В.), особенностям мировосприятия в межкультурном общении (проф. Ахиджакова М. П.), диалогу культур в билингвальном языковом сознании (доц. Ахиджак Б. Н.), роли языка медиации (проф. Гашимов Э. А.), эмотивного кода в абхазской лингвокультуре (доц. Даутия Ф. В.), эвфемизации коммуникативных табу в абхазском языке (акад. Саманба Л. Х.), неконфликтным речевым установкам в абхазском этикете (доц. Барциц М. М.), ценностям абхазского общества (ст. преп. Сабекия Э. Д.), трудностям перевода (ст. преп. Аршба Т. Х.), контактному потенциалу в политическом дискурсе на примере политика В. Г. Ардзинба (доц. Ладария А. Д.), особенностям концепта «Дом» в русско-абхазской языковой картине мира (доц. Смыр Н. Х.), феномену Ф. А. Искандера в контексте двух языковых культур (ст. преп. Кварчия В. Б.).

В ходе дискуссии приводились примеры взаимодействия языка и культуры, обращалось внимание на особенности функционирования билингвального сознания. Встреча прошла в теплой и конструктивной атмосфере.

Программу круглого стола продолжат дискуссии и открытые лекции для студентов филологического факультета, которые пройдут 20 и 21 октября. Статьи докладов участников мероприятия войдут в сборник по материалам круглого стола.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 20 октября 2025 19:00

