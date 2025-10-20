ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД АБХАЗИИ АЙЗЕКОМ КУМЕССИНА
Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялась рабочая встреча министра Олега Барциц с послом по особым поручениям МИД Абхазии Айзеком Кумессина. Во встрече принял участие и.о. замминистра Ираклий Тужба.
Олег Барциц подчеркнул необходимость проработки дорожной карты по совместной работе, а также выработки приоритетных направлений в деятельности Айзека Кумессина.
В ходе встречи были обсуждены практические и технические аспекты работы Айзека Кумессина в странах Африки.
Рассмотрев ключевые направления в деятельности посла по особым поручениям МИД Абхазии, участники встречи отметили важность продолжения активного взаимодействия.
