ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД АБХАЗИИ АЙЗЕКОМ КУМЕССИНА

Новости Понедельник, 20 октября 2025 19:00
ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ МИД АБХАЗИИ АЙЗЕКОМ КУМЕССИНА

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялась рабочая встреча министра Олега Барциц с послом по особым поручениям МИД Абхазии Айзеком Кумессина. Во встрече принял участие и.о. замминистра Ираклий Тужба.

Олег Барциц подчеркнул необходимость проработки дорожной карты по совместной работе, а также выработки приоритетных направлений в деятельности Айзека Кумессина.

В ходе встречи были обсуждены практические и технические аспекты работы Айзека Кумессина в странах Африки.

Рассмотрев ключевые направления в деятельности посла по особым поручениям МИД Абхазии, участники встречи отметили важность продолжения активного взаимодействия.

