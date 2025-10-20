 

ВЫСТАВКА МЕЖДУНАРОДНОГО АРТ-ПЛЕНЭРА «КРАСКИ ОСЕНИ АБХАЗИИ 2025» ОТКРЫЛАСЬ В АГУ

Новости Понедельник, 20 октября 2025 19:03
ВЫСТАВКА МЕЖДУНАРОДНОГО АРТ-ПЛЕНЭРА «КРАСКИ ОСЕНИ АБХАЗИИ 2025» ОТКРЫЛАСЬ В АГУ

Сухум. 20 октября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялось открытие отчетной выставки IX Международного арт-пленэра «Краски осени Абхазии 2025», приуроченной к 80-летию со Дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба.

Проект был учрежден в 2013 году Абхазским государственным университетом, Международным союзом художников «Апсны Арт» и Национальной картинной галереей Абхазии. Арт-пленэр «Краски осени Абхазии 2025» проходит при поддержке президента Бадры Гунба.

Перед открытием выставки профессорско-преподавательский состав факультета искусств и участники арт-пленэра возложили цветы к памятнику сотрудникам и студентам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Приветствуя участников отчетной выставки IX Международного арт-пленэра «Краски осени Абхазии 2025», декан факультета искусств Нугзар Логуа отметил, что сегодняшний день является финалом недельной плодотворной совместной работы:

«Подобные арт-пленэры – это прекрасная возможность для художников из Абхазии и России вместе работать и развивать свой творческий потенциал. Я уверен, что в творчестве наших гостей Абхазия оставила свой след на всю жизнь», – сказал он.

От имени руководства университета выступил проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия. Поздравляя всех участников пленэра, он пожелал удачи в реализации всех задуманных идей и проектов, а также вдохновения для создания новых работ. Особо Максим Харитонович отметил усилия декана факультета искусств Нугзара Логуа, преподавателей факультета и студентов за организационные работы в проведении пленэра.

Гости-участники пленэра из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми и регионов Северного Кавказа поблагодарили руководство АГУ и факультет искусств за предоставленную возможность посетить Абхазию и поработать в таких живописных местах Абхазии, где все вдохновляло и способствовало созданию новых работ.

На итоговой выставке IX Международного арт-пленэра «Краски осени Абхазии 2025» было представлено более 200 работ.

Напомним, что 13 октября в АГУ состоялось открытие IX Международного арт-пленэра «Краски осени Абхазии 2025» научно-практической конференцией «Традиции и современность», в которой приняли участие преподаватели факультета искусств АГУ.

С 14 по 18 октября участники арт-пленэра посетили разные места в Сухуме, родное село первого президента Абхазии Владислава Ардзинба – село Нижняя Эшера, города Гагра и Новый Афон, озеро Рица.

Цель проекта – обмен опытом, расширение творческих связей, популяризация Абхазии через изобразительное искусство, практика и обучение студентов АГУ.

