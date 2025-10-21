«НЕДЕЛЯ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА» СТАРТОВАЛА В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Очамчырской средней школе им. В.А. Габлия стартовала «Неделя абхазского языка». Мероприятие началось с поднятия Государственного флага и исполнения гимна Абхазии, что задало высокий патриотический настрой.

Ученики читали стихи и исполняли песни на родном языке. Ярким моментом стала викторина на знание истории, культуры и абхазского языка.

Ребята активно демонстрировали свою эрудицию, а самые находчивые получили специальные сертификаты. Эти сертификаты в течение всей недели будут давать им право на получение дополнительного балла на уроках.