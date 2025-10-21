«НЕДЕЛЯ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА» СТАРТОВАЛА В ОЧАМЧЫРЕ
Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. В Очамчырской средней школе им. В.А. Габлия стартовала «Неделя абхазского языка». Мероприятие началось с поднятия Государственного флага и исполнения гимна Абхазии, что задало высокий патриотический настрой.
Ученики читали стихи и исполняли песни на родном языке. Ярким моментом стала викторина на знание истории, культуры и абхазского языка.
Ребята активно демонстрировали свою эрудицию, а самые находчивые получили специальные сертификаты. Эти сертификаты в течение всей недели будут давать им право на получение дополнительного балла на уроках.
Последнее от Super User
- 503 ТОННЫ МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА
- КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ РЕМОНТИРУЮТ ЛИВНЕВЫЙ КОЛЛЕКТОР НА УЛИЦЕ БЕЙГУА
- АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПЕРЕДАЛА СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ШКОЛЕ БОКСА
- ИЗЪЯТЫ ЗАПРЕЩЁННЫЕ ВЕЩЕСТВА
- БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «НОВЫЕ МЕДИА АБХАЗИИ»