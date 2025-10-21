ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ГМС АБХАЗИИ С 16-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Премьер-министр Владимир Делба поздравил коллектив Государственной миграционной службы Абхазии с 16-летием со дня образования ведомства.

«Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной миграционной службы Республики Абхазия.

Примите искренние поздравления с днем образования Государственной миграционной службы Республики Абхазия.

Вот уже 16 лет служба играет особую роль в системе органов государственного управления. За это время служба прошла долгий славный путь, неоднократно доказывая свою эффективность в реализации миграционной политики Республики Абхазия. И сегодня на должном уровне решаются задачи по регулированию миграционных потоков, обеспечению контроля и надзора в сфере миграции с активным внедрением информационных технологий.

Сотрудники миграционной службы демонстрируют высокий уровень профессионализма, эффективно используя свои знания и навыки на практике.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам миграционной службы. Ваш опыт, мудрость и преданность делу являются примером для молодого поколения офицеров.

В условиях динамично развивающихся социально-экономических процессов роль миграционной службы многократно возросла. Уверен, что высокий профессионализм и ответственное отношение к делу работников будут и впредь способствовать экономическому развитию и укреплению нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, успехов в вашем нелегком, но очень важном обществу и государству труде. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для гордости за свою службу».