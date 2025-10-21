 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ГМС АБХАЗИИ С 16-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Вторник, 21 октября 2025 14:43
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ГМС АБХАЗИИ С 16-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил коллектив Государственной миграционной службы Абхазии с 16-летием со дня образования ведомства.

В поздравлении говорится:

«Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной миграционной службы Республики Абхазия.

Примите искренние поздравления с днем образования Государственной миграционной службы Республики Абхазия.

Вот уже 16 лет служба играет особую роль в системе органов государственного управления. За это время служба прошла долгий славный путь, неоднократно доказывая свою эффективность в реализации миграционной политики Республики Абхазия. И сегодня на должном уровне решаются задачи по регулированию миграционных потоков, обеспечению контроля и надзора в сфере миграции с активным внедрением информационных технологий.

Сотрудники миграционной службы демонстрируют высокий уровень профессионализма, эффективно используя свои знания и навыки на практике.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам миграционной службы. Ваш опыт, мудрость и преданность делу являются примером для молодого поколения офицеров.

В условиях динамично развивающихся социально-экономических процессов роль миграционной службы многократно возросла. Уверен, что высокий профессионализм и ответственное отношение к делу работников будут и впредь способствовать экономическому развитию и укреплению нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, успехов в вашем нелегком, но очень важном обществу и государству труде. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для гордости за свою службу».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 21 октября 2025 14:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «НЕДЕЛЯ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА» СТАРТОВАЛА В ОЧАМЧЫРЕ ВАРАЗДАТ МИНОСЯН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ В КРАСНОЯРСКЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.