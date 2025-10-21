 

ВАРАЗДАТ МИНОСЯН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ В КРАСНОЯРСКЕ

Вторник, 21 октября 2025 14:44
ВАРАЗДАТ МИНОСЯН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ В КРАСНОЯРСКЕ

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян прибыл в Красноярск с рабочим визитом. В аэропорту его встретил первый заместитель губернатора Красноярского края – руководитель Администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

В ходе визита будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества между Абхазией и Красноярским краем.

Делегация Абхазии примет участие в Российском форуме гостеприимства, который пройдет в Красноярске 22-24 октября.

Студенты из Абхазии впервые в этом году поступили в Институт гастрономии Сибирского федерального университета.

