ВАРАЗДАТ МИНОСЯН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ В КРАСНОЯРСКЕ
Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян прибыл в Красноярск с рабочим визитом. В аэропорту его встретил первый заместитель губернатора Красноярского края – руководитель Администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.
В ходе визита будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества между Абхазией и Красноярским краем.
Делегация Абхазии примет участие в Российском форуме гостеприимства, который пройдет в Красноярске 22-24 октября.
Студенты из Абхазии впервые в этом году поступили в Институт гастрономии Сибирского федерального университета.
