РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВЕРШЕНА

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Инфор м. З авершен этап регистрации кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления. Голосование состоится 8 ноября 2025 года по всей стране. Всего будет избрано 179 депутатов.

С 23 октября начинается период агитации. Впервые в истории кандидаты в депутаты в местное самоуправление смогут принять участие в теледебатах, что сделает кампанию более открытой и конкурентной.

Полномочия избранных депутатов будут длиться 4 года.

Напомним, что депутатом может стать гражданин Абхазии старше 25 лет, не имеющий судимости и ограничений по дееспособности.