 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВЕРШЕНА

Новости Вторник, 21 октября 2025 14:45
Оцените материал
(0 голосов)
РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВЕРШЕНА

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Завершен этап регистрации кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления. Голосование состоится 8 ноября 2025 года по всей стране. Всего будет избрано 179 депутатов.

С 23 октября начинается период агитации. Впервые в истории кандидаты в депутаты в местное самоуправление смогут принять участие в теледебатах, что сделает кампанию более открытой и конкурентной.

Полномочия избранных депутатов будут длиться 4 года.

Напомним, что депутатом может стать гражданин Абхазии старше 25 лет, не имеющий судимости и ограничений по дееспособности.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 21 октября 2025 14:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВАРАЗДАТ МИНОСЯН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ В КРАСНОЯРСКЕ БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «НОВЫЕ МЕДИА АБХАЗИИ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.