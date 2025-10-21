РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВЕРШЕНА
Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Завершен этап регистрации кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления. Голосование состоится 8 ноября 2025 года по всей стране. Всего будет избрано 179 депутатов.
С 23 октября начинается период агитации. Впервые в истории кандидаты в депутаты в местное самоуправление смогут принять участие в теледебатах, что сделает кампанию более открытой и конкурентной.
Полномочия избранных депутатов будут длиться 4 года.
Напомним, что депутатом может стать гражданин Абхазии старше 25 лет, не имеющий судимости и ограничений по дееспособности.
