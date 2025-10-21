 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «НОВЫЕ МЕДИА АБХАЗИИ»

Новости Вторник, 21 октября 2025 14:48
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «НОВЫЕ МЕДИА АБХАЗИИ»

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил первый модуль проекта для медийщиков «Новые медиа Абхазии», который проходит с 20 по 22 октября в Пицунде. Глава государства поприветствовал участников проекта, подчеркнув его большое значение для страны.

«Этот проект имеет большое значение для нашей страны. Мир стремительно меняется, и сегодня от развития медиасферы во многом зависит, как Абхазию будут видеть и понимать за её пределами, как будет формироваться наше информационное пространство, как будет звучать наш голос в современном мире», – сказал Бадра Гунба.

Президент отметил, что необходимо сохранять и развивать лучшие традиции абхазской журналистики – профессионализм, ответственность, патриотизм и уважение к читателю и зрителю. При этом Глава государства подчеркнул, что одновременно нужно осваивать новые технологии, современные форматы и подходы для обеспечения конкурентоспособности в цифровую эпоху.

Глава государства поблагодарил российских коллег за активную поддержку и содействие в реализации проекта.

«Хочу выразить благодарность российским коллегам за поддержку и помощь в организации конкурса. Уверен, что они передадут свой ценный опыт и знания участникам проекта», – сказал Бадра Гунба.

Президент пожелал всем участникам плодотворной работы, вдохновения и новых идей.

Цель проекта – развитие медиаполя республики, повышение квалификации медиаспециалистов и создание новых медиапроектов и ресурсов в Абхазии.

Заявки на участие подали более 530 человек. По результатам отбора эксперты выявили 57 сильнейших кандидатов. Участников ждет 4 модуля по 3 дня, которые пройдут и в Абхазии, и в России. Особое внимание уделено развитию туристического бренда республики. К завершению программы планируется запустить не менее 10 новых медиапроектов.

Наставниками стали: ведущий программы «Вести» Эрнест Мацкявичус, заместитель генерального директора АО «Первый канал» Андрей Писарев и генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

Проект организован Администрацией президента Абхазии. Партнеры конкурса – «Диалог», Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 21 октября 2025 14:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВЕРШЕНА ИЗЪЯТЫ ЗАПРЕЩЁННЫЕ ВЕЩЕСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.