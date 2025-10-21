БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «НОВЫЕ МЕДИА АБХАЗИИ»
Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил первый модуль проекта для медийщиков «Новые медиа Абхазии», который проходит с 20 по 22 октября в Пицунде. Глава государства поприветствовал участников проекта, подчеркнув его большое значение для страны.
«Этот проект имеет большое значение для нашей страны. Мир стремительно меняется, и сегодня от развития медиасферы во многом зависит, как Абхазию будут видеть и понимать за её пределами, как будет формироваться наше информационное пространство, как будет звучать наш голос в современном мире», – сказал Бадра Гунба.
Президент отметил, что необходимо сохранять и развивать лучшие традиции абхазской журналистики – профессионализм, ответственность, патриотизм и уважение к читателю и зрителю. При этом Глава государства подчеркнул, что одновременно нужно осваивать новые технологии, современные форматы и подходы для обеспечения конкурентоспособности в цифровую эпоху.
Глава государства поблагодарил российских коллег за активную поддержку и содействие в реализации проекта.
«Хочу выразить благодарность российским коллегам за поддержку и помощь в организации конкурса. Уверен, что они передадут свой ценный опыт и знания участникам проекта», – сказал Бадра Гунба.
Президент пожелал всем участникам плодотворной работы, вдохновения и новых идей.
Цель проекта – развитие медиаполя республики, повышение квалификации медиаспециалистов и создание новых медиапроектов и ресурсов в Абхазии.
Заявки на участие подали более 530 человек. По результатам отбора эксперты выявили 57 сильнейших кандидатов. Участников ждет 4 модуля по 3 дня, которые пройдут и в Абхазии, и в России. Особое внимание уделено развитию туристического бренда республики. К завершению программы планируется запустить не менее 10 новых медиапроектов.
Наставниками стали: ведущий программы «Вести» Эрнест Мацкявичус, заместитель генерального директора АО «Первый канал» Андрей Писарев и генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.
Проект организован Администрацией президента Абхазии. Партнеры конкурса – «Диалог», Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж».
Последнее от Super User
- 503 ТОННЫ МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА
- КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ РЕМОНТИРУЮТ ЛИВНЕВЫЙ КОЛЛЕКТОР НА УЛИЦЕ БЕЙГУА
- АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПЕРЕДАЛА СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ШКОЛЕ БОКСА
- ИЗЪЯТЫ ЗАПРЕЩЁННЫЕ ВЕЩЕСТВА
- РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВЕРШЕНА