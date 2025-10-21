 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ИЗЪЯТЫ ЗАПРЕЩЁННЫЕ ВЕЩЕСТВА

Новости Вторник, 21 октября 2025 14:56
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТЫ ЗАПРЕЩЁННЫЕ ВЕЩЕСТВА

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. В отношении жителя г. Сухум Эдуарда Сергеева, 1983 г.р. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 223 и п. «а» ч. 2 ст. 224 прим.1 Уголовного кодекса Абхазии (приобретение, хранение, а также ввоз наркотических веществ и психотропных веществперевозка без цели сбыта).

Запрещённые вещества – мефедрон и 332 капсулы препарата «пригоболин», Сергеев хранил в потайных местах своего автомобиля.

Подозреваемый задержан сотрудниками УУР и ГУР ЛОМ на ж/д. ст. «Гагра» ЛУВДТ МВД РА совместно с сотрудниками ОБК и ТП т/п Псоу ГТК и водворен в изолятор временного содержания.

Расследование проводит транспортная прокуратура Республики Абхазия.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 21 октября 2025 14:59

