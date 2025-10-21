АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПЕРЕДАЛА СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ШКОЛЕ БОКСА

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Некоторое время назад на встрече в Школе бокса с руководством столичной администрации тренеры рассказали о нехватке спортивного инвентаря. После обращения спортсменов столичная администрация приобрела необходимое количество инвентаря при спонсорской помощи неравнодушных сухумских предпринимателей и передала Школе бокса.