АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПЕРЕДАЛА СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ШКОЛЕ БОКСА
Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Некоторое время назад на встрече в Школе бокса с руководством столичной администрации тренеры рассказали о нехватке спортивного инвентаря. После обращения спортсменов столичная администрация приобрела необходимое количество инвентаря при спонсорской помощи неравнодушных сухумских предпринимателей и передала Школе бокса.
По словам замглавы Администрации Сухума Константина Тарба, создавать условия для занятий спортом – залог здоровья подрастающего поколения, и мэрия будет оказывать помощь в развитии спорта.
