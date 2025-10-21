 

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ РЕМОНТИРУЮТ ЛИВНЕВЫЙ КОЛЛЕКТОР НА УЛИЦЕ БЕЙГУА

Новости Вторник, 21 октября 2025 15:16
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ РЕМОНТИРУЮТ ЛИВНЕВЫЙ КОЛЛЕКТОР НА УЛИЦЕ БЕЙГУА

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. По поручению главы Администрации Сухума, МУП «Дорожно-ремонтно-строительное управление» проводит реконструкцию ливневого коллектора у домов 12-14 по улице Бейгуа. Жители обратились в мэрию с заявлением, которое нашло отклик.

Ранее там же «Водоканал» провел работы по устранению водопроводных протечек.

Плановые работы, проводимые рабочими ДРСУ, позволят предотвратить затопления участка во время ливневых дождей.

