503 ТОННЫ МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА
Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. С начала сезона в Россию экспортировано 503 тонны мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 384 тонны мандаринов.
С начала сезона также экспортировано:
– 210 тонн фейхоа (203 тонны в 2024 г.),
– 46 тонн хурмы (18 тонн в 2024 г.),
– 20 тонн лимонов (7 тонн в 2024 г.),
– 3 тонны апельсинов (3 тонны в 2024 г.),
– 3 тонны киви (3 тонны в 2024 г.).
По данным Министерства сельского хозяйства, планируется экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона.