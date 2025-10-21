 

503 ТОННЫ МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА

Новости Вторник, 21 октября 2025 15:18
503 ТОННЫ МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. С начала сезона в Россию экспортировано 503 тонны мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 384 тонны мандаринов.

С начала сезона также экспортировано:

– 210 тонн фейхоа (203 тонны в 2024 г.),

– 46 тонн хурмы (18 тонн в 2024 г.),

– 20 тонн лимонов (7 тонн в 2024 г.),

– 3 тонны апельсинов (3 тонны в 2024 г.),

– 3 тонны киви (3 тонны в 2024 г.).

По данным Министерства сельского хозяйства, планируется экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона.

