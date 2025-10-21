УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ БОКСЕРОВ
Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. В Ростове-на-Дону прошел международный турнир по боксу «Кубок Дружбы», организованный среди команд городов-побратимов и партнеров Ростова-на-Дону. По приглашению главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Юрьевича Скрябина в соревнованиях приняла участие сборная команда по боксу из Республики Абхазия.
Данное мероприятие, проводимое в седьмой раз в Ростове-на-Дону, собрало более 150 участников из различных стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Сейшельские Острова, Республику Беларусь, Армению, Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область, Абхазию, Ростовскую область, Краснодарский край, Калужскую область и Московскую область.
По результатам турнира сборная команда Абхазии завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
Золотые медали получили: Язиджян Давид (46 кг), Аджинджал Леварса (50 кг),
Багарян Даниэль (57 кг).
Серебряные медали завоевали: Депелян Эдгар (66 кг), Малия Айнар (75 кг), Мешвелиани Геннадий (80 кг).
Бронзовые медали достались: Кяхба Данил (48 кг), Апозян Макар (48 кг), Шебелян Гарик (54 кг).
Тренерский состав команды: Депелян Эдуард, Агрба Аляс, Шульгин Владимир, Крия Эдгар, Ахба Аслан.
