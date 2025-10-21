УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ БОКСЕРОВ

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. В Ростове-на-Дону прошел международный турнир по боксу «Кубок Дружбы», организованный среди команд городов-побратимов и партнеров Ростова-на-Дону. По приглашению главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Юрьевича Скрябина в соревнованиях приняла участие сборная команда по боксу из Республики Абхазия.