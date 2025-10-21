ВСТРЕЧА В МИД АБХАЗИИ

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц принял Народную артистку Республики Абхазия, Заслуженную артистку Российской Федерации, руководителя Международного музыкального конкурса-лаборатории «Музыка – диалог без границ и расстояний» Алису Гицба и ведущую солистку никарагуанского фонда «Инканто» (Никарагуанский институт вокала), участницу IV Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба Катерин Веласкес.

Олег Барциц подчеркнул значимость культурных контактов для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами Абхазии и Никарагуа.

Он с теплотой рассказал о состоявшемся в июле с.г. визите делегации Абхазии в Никарагуа и приеме, оказанном руководством Никарагуа делегации.

«Мы рады, что сегодня представители фонда театра «Инканто» находятся в Абхазии. Мы с удовольствием сегодня наполняем реальным содержанием наши отношения с братской Никарагуа. Это прежде всего высокое искусство, это главное для того, чтобы сблизить народы двух стран, культуры двух стран. Мы будем и дальше наращивать наши усилия по развитию взаимодействия с Никарагуа и другими дружественными нам странами», –отметил Олег Барциц.

Министр подчеркнул, что такого рода мероприятия, проходящие при поддержке правительства Республики Абхазия и президентского фонда культурных инициатив Российской Федерации, вносят важный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества. Олег Барциц выразил слова благодарности Алисе Гицба за организацию столь значимого культурного события как Международный музыкальный конкурс-лаборатория.

В свою очередь Катерин Веласкес поблагодарив за теплый прием, подчеркнула, что счастлива находиться в Абхазии, а участие в конкурсе стало для нее большим личным и профессиональным опытом.

«Я считаю, что это очень важный шаг, который помогает развивать отношения между нашими странами. Моё присутствие здесь имеет большое значение не только для меня лично, но и как знак уважения и дружбы», – сказала Веласкес.

Алиса Гицба рассказала обо всех этапах конкурса, торжественная церемония награждения и гала-концерт победителей которого состоится 23 октября в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба. Она выразила слова благодарности сотрудникам МИД и министру иностранных дел за оказанную поддержку, а также Правительству Республики Абхазия и президентскому Фонду культурных инициатив Российской Федерации за всестороннюю помощь, подчеркнув, что эта поддержка имеет важнейшее значение для развития культурных проектов.

Участники встречи выразили благодарность генеральному директору СП ООО «А-Мобайл» Борису Барциц за финансовое содействие в организации приезда в Абхазию певицы из Никарагуа Катерин Веласкес.