УЧАСТНИЦА МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА АЛИСЫ ГИЦБА КАТЕРИН ВЕЛАСКЕС ИЗ НИКАРАГУА ВЫСТУПИТ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 21 октября 2025 15:40
УЧАСТНИЦА МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА АЛИСЫ ГИЦБА КАТЕРИН ВЕЛАСКЕС ИЗ НИКАРАГУА ВЫСТУПИТ В СУХУМЕ

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. По приглашению руководства Фонда оперного пения «Инканто» в лице Лауреано Ортеги и Элисы Пикадо чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария принял участие в пресс-конференции, посвященной участию солистки Фонда «Инканто» Катерин Веласкес в международном музыкальном конкурсе-лаборатории Алисы Гицба.

Лауреано Ортега отметил, что данный международный конкурс-лаборатория является прекрасной возможностью для представителей оперного искусства Никарагуа совершенствовать свой творческий талант, и просил передать благодарность руководителю конкурса-лаборатории Алисе Гицба и министру иностранных дел Олегу Барциц, благодаря которым участие конкурсантки из Никарагуа стало возможным.

Он также выразил интерес к дальнейшему культурному обмену между двумя странами, что, безусловно, служит укреплению уз дружбы, братства и солидарности.

Инар Ладария, в свою очередь, поблагодарил Лауреано Ортегу и Элису Пикадо за сотрудничество. Он отметил, что Катерин Веласкес станет первой оперной певицей, которая выступит перед абхазской публикой, что, безусловно, является историческим культурным событием для двух стран.

Инар Ладария подтвердил намерения руководства Абхазии и в дальнейшем содействовать укреплению взаимоотношений с Республикой Никарагуа.

Посол Абхазии пожелал никарагуанской певице творческих успехов и выразил уверенность, что абхазская публика примет дорогую гостью с присущим Абхазии теплом и гостеприимством.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 21 октября 2025 15:44

