АБХАЗИЯ ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ ВЫПУСК СОБСТВЕННЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЛЕКАРСТВ

Новости Вторник, 21 октября 2025 15:47
АБХАЗИЯ ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ ВЫПУСК СОБСТВЕННЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЛЕКАРСТВ

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. У Абхазии есть возможность производить собственные высокоэффективные технологичные фармакологические лечебные препараты, однако пока их производство сдерживает отсутствие Центра ядерной медицины.

Власти Абхазии готовы запустить собственное производство эффективных и современных фармакологических препаратов – для этого нужен лишь производственный комплекс на базе Центра ядерной медицины, рассказал заместитель директора Сухумского физико-технического института (СФТИ) по науке Борис Лазба.

При этом пока речь идет именно о создании производственного комплекса, работа которого будет основана на результатах работы циклического ускорителя протонов (циклотрона), но пока все упирается в его высокую стоимость, отметил ученый.

Руководство СФТИ уже направило письмо первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко с просьбой о содействии в покупке циклотрона, который станет основой Центра ядерной медицины на базе института – ученые уверяют, что проект обойдется в 10 млн рублей.

В перспективе Центр ядерной медицины может работать над ранней диагностикой социально значимых заболеваний, программу по его созданию уже утвердил Кабмин Абхазии.

