БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ОКАЗАЛА РОССИЯ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ГОДА
Новости Вторник, 21 октября 2025 15:50
Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. С января по сентябрь 2025 года Россия оказала Абхазии помощь на 5 миллиардов 143 млн рублей. Это на 56 % больше, чем годом ранее, когда Россия оказал помощь на 3, 2 млрд рублей.
Собственные доходы республики составили 8, 9 млрд рублей. Всего доходы бюджета Абхазии за 9 месяцев 2025 года составили 14,07 млрд рублей.
