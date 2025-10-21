НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРЕПОДНЕСЛИ В ДАР СБОРНИК КНИГ ДЮБУА ДЕ МОНПЕРЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАВКАЗ»

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Абхазский писатель, историк, переводчик, член Союза писателей Абхазии и Союза писателей России, генеральный директор компании «Аква-Абаза», Заслуженный работник культуры Республики Абхазия Денис Чачхалиа преподнес в дар Национальной библиотеке сборник книг Дюбуа де Монпере «Путешествие на Кавказ».

Этот сборник адресован тем, кто интересуется историей и культурой Кавказа.

В первом томе сочинений Дюбуа содержится ценный материал по географии, этнографии и истории Черкесии и Абхазии. Автор подробно описывает Черноморское побережье и населявшие его абхазо-адыгейские племена.

Особенное внимание Дюбуа уделяет истории «черкесской нации», анализируя процесс исторического развития абхазских, убыхских и черкесских племенных образований, которые он объединяет в это понятие. Также в томе имеется интересный археологический этюд «Диоскурия», где автор стремится установить подлинное местонахождение некогда цветущей эллинской колонии.

Фредерик Дюбуа де Монперё (28 мая 1798 – 7 мая 1850) – швейцарец, археолог, путешественник, этнограф, натуралист. Известен путешествием в Крым и на Кавказ в 1831-1834 гг. Дюбуа проделал путь на русском военном корабле вдоль всего Черноморского побережья Кавказа, объехав также западное Закавказье до Тифлиса. Во время путешествия учёный вёл дневник. Ф. Дюбуа впоследствии издал шесть томов под названием «Путешествие вокруг Кавказа, к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и Крым».

Руководство главной библиотеки Абхазии выражает благодарность дарителю за этот бесценный вклад в сохранение культурного наследия и пополнения фондов.

Национальной библиотеке Абхазии имени Ивана Папаскир исполнилось 104 года.

Фонд Национальной библиотеки им. И. Г. Папаскир представляет собой большую культурную и научную ценность. В фондах более 350 000 документов: на русском, абхазском и иностранных языках. Ежегодно библиотека получает более 60 наименований журналов и газет. С 2004г. в библиотеке идет процесс цифровизации, который продолжается и сегодня, внедряются современные технологии. В соответствии с подписанными договорами с рядом библиотек России идет процесс обновления книжного фонда.

Материал подготовила Индира Барциц.