 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ПЛАТОНУ БЕБИЯ

Новости Вторник, 21 октября 2025 18:03
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ПЛАТОНУ БЕБИЯ

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме открыли мемориальную доску в честь народного поэта Абхазии Платона Бебия (1935-2021). 5 октября поэту исполнилось 90 лет со дня рождения. Памятную доску установили на доме по улице Джонуа, где жил поэт. В церемонии открытия участвовали представители Союза писателей Абхазии и Ассоциации писателей, сотрудники Абхазского государственного университета (АГУ), Сухумского открытого института (СОИ), представители общественности.

Макет разработал скульптор Адгур Чкадуа, при поддержке Союза писателей.

Платон Хуампович Бебиа – абхазский поэт, прозаик, публицист. Член Союза писателей СССР (1965), Союза писателей Абхазии и Союза писателей России (1999). Заслуженный работник культуры Абхазии, лауреат Государственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа (2007; за перевод стихов Р. Бёрнса). Кавалер ордена «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») III степени Республики Абхазия. Народный поэт Абхазии (2020) писал на абхазском языке.

Платон Бебиа рано потерял мать. Четыре года учился в Джгярдской восьмилетней школе, затем окончил Кутолскую восьмилетнюю и одиннадцатилетнюю Тамышскую школы.

Окончил Сухумский государственный педагогический институт им. А. М. Горького (1959), Литературный институт им. А. М. Горького в Москве (1968). Работал в редакциях газеты «Апсны капш» («Красная Абхазия»), журнала «Амцабз» («Пламя»).

Долгое время работал редактором, заместителем директора, главным редактором (с 1979 г.), директором издательства «Алашара».

Стихи начал писать в 15 лет. Печатался с 1952 г. Произведения публиковались в коллективных сборниках, журналах «Алашара», «Амцабз», «Звезда», «Наш современник», «Молодая гвардия»; газетах «Апсны капш», «Апсны», «Бзыбь», «Ецваджаа» («Созвездие»), «Советская Абхазия», «Литературная газета», «Литературная Абхазия», литературном сборнике «Ерцаху» и др.

Автор большого количества стихов, баллад, поэм, рассказов и повестей, романов «Западня» и «Скоморохи».

Многие стихи поэта включены во 2-й том «Антологии абхазской поэзии. XX век» (Акуа – Москва, 2001; переиздание – Акуа – Москва, 2009).

Издал более 25 сборников стихов, баллад, поэм, рассказов и романов.

Произведения П. Бебиа переводились на русский, украинский, армянский и другие языки. В переводе на русский язык вышел ряд сборников его стихов, поэм и прозаических произведений.

П. Бебиа известен и как переводчик; он перевел на абхазский язык поэму «Медный всадник» А. С. Пушкина, стихи Р. Бёрнса, С. А. Есенина, Г. Лорки, Н. Хикмета, Л. Украинки, С. В. Михалкова, Е. А. Евтушенко; Б. М. Пачева, Б. Г. Кагермазова, К. Ш. Кулиева, Ш. С. Акобия, Дж. К. Лагучева, рассказы Ч. Т. Айтматова «Встреча», «Сын бойца» и др.

Издания: на абхазском языке: Волны. Стихи. Сухуми, 1959; Лирика. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1961; Звезды. Стихи. Сухуми, 1965; Голуби. Рассказы для детей. Сухуми, 1966; Спящая река. Стихи. Сухуми, 1969; Солнце умывается. Новеллы. Сухуми, 1971; Золотая арба. Стихи и поэмы. Сухуми, 1973; Крылья земли. Стихи и поэмы. Сухуми, 1975; Белый корабль. Стихи и поэма. Сухуми, 1977; Радуга. Новеллы. Сухуми, 1978; Переживание. Стихи и поэмы. Сухуми, 1979; Западня. Роман. Сухуми, 1981; Безоглядный день. Стихи и поэмы. Сухуми, 1983; Долголетие. Стихи и поэмы. Сухуми, 1985; Посланник. Новеллы. Сухуми, 1987; Скоморохи. Роман. Сухуми, 1989; Огонь пастушьего стана. Стихи и поэмы. Сухуми, 1991; Моква. Тревожное слово о селе. Сухуми, 1992; Сочинения. Тома 1-7. Сухуми, 1995–2008; Угрюмая зима и веселая весна. Повести. Сухум, 2012; Каменная ноша. Роман в стихах. Сухум, 2013; Добрый день, хороший день! Стихи, поэмы, сказки, рассказы, переводы для детей. Сухум, 2015; в переводе на русский язык: Спящая река. Стихи и поэма. М., 1981; Радуга. Рассказы. (Для младшего школьного возраста). М., 1982; И катится золотая арба. Роман. М., 1989.

Материал подготовила Индира Барциц.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 21 октября 2025 18:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРЕПОДНЕСЛИ В ДАР СБОРНИК КНИГ ДЮБУА ДЕ МОНПЕРЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАВКАЗ» СОФЬЯ САКАНИЯ – ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПЕРВОЙ ПРЕМИИ НА МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ В ПАЛЕРМО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.