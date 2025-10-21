В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ПЛАТОНУ БЕБИЯ

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Сегодня в Сухуме открыли мемориальную доску в честь народного поэта Абхазии Платона Бебия (1935-2021). 5 октября поэту исполнилось 90 лет со дня рождения. Памятную доску установили на доме по улице Джонуа, где жил поэт. В церемонии открытия участвовали представители Союза писателей Абхазии и Ассоциации писателей, сотрудники Абхазского государственного университета (АГУ), Сухумского открытого института (СОИ), представители общественности.

Макет разработал скульптор Адгур Чкадуа, при поддержке Союза писателей.

Платон Хуампович Бебиа – абхазский поэт, прозаик, публицист. Член Союза писателей СССР (1965), Союза писателей Абхазии и Союза писателей России (1999). Заслуженный работник культуры Абхазии, лауреат Государственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа (2007; за перевод стихов Р. Бёрнса). Кавалер ордена «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») III степени Республики Абхазия. Народный поэт Абхазии (2020) писал на абхазском языке.

Платон Бебиа рано потерял мать. Четыре года учился в Джгярдской восьмилетней школе, затем окончил Кутолскую восьмилетнюю и одиннадцатилетнюю Тамышскую школы.

Окончил Сухумский государственный педагогический институт им. А. М. Горького (1959), Литературный институт им. А. М. Горького в Москве (1968). Работал в редакциях газеты «Апсны капш» («Красная Абхазия»), журнала «Амцабз» («Пламя»).

Долгое время работал редактором, заместителем директора, главным редактором (с 1979 г.), директором издательства «Алашара».

Стихи начал писать в 15 лет. Печатался с 1952 г. Произведения публиковались в коллективных сборниках, журналах «Алашара», «Амцабз», «Звезда», «Наш современник», «Молодая гвардия»; газетах «Апсны капш», «Апсны», «Бзыбь», «Ецваджаа» («Созвездие»), «Советская Абхазия», «Литературная газета», «Литературная Абхазия», литературном сборнике «Ерцаху» и др.

Автор большого количества стихов, баллад, поэм, рассказов и повестей, романов «Западня» и «Скоморохи».

Многие стихи поэта включены во 2-й том «Антологии абхазской поэзии. XX век» (Акуа – Москва, 2001; переиздание – Акуа – Москва, 2009).

Издал более 25 сборников стихов, баллад, поэм, рассказов и романов.

Произведения П. Бебиа переводились на русский, украинский, армянский и другие языки. В переводе на русский язык вышел ряд сборников его стихов, поэм и прозаических произведений.

П. Бебиа известен и как переводчик; он перевел на абхазский язык поэму «Медный всадник» А. С. Пушкина, стихи Р. Бёрнса, С. А. Есенина, Г. Лорки, Н. Хикмета, Л. Украинки, С. В. Михалкова, Е. А. Евтушенко; Б. М. Пачева, Б. Г. Кагермазова, К. Ш. Кулиева, Ш. С. Акобия, Дж. К. Лагучева, рассказы Ч. Т. Айтматова «Встреча», «Сын бойца» и др.

Издания: на абхазском языке: Волны. Стихи. Сухуми, 1959; Лирика. (Стихи и поэмы). Сухуми, 1961; Звезды. Стихи. Сухуми, 1965; Голуби. Рассказы для детей. Сухуми, 1966; Спящая река. Стихи. Сухуми, 1969; Солнце умывается. Новеллы. Сухуми, 1971; Золотая арба. Стихи и поэмы. Сухуми, 1973; Крылья земли. Стихи и поэмы. Сухуми, 1975; Белый корабль. Стихи и поэма. Сухуми, 1977; Радуга. Новеллы. Сухуми, 1978; Переживание. Стихи и поэмы. Сухуми, 1979; Западня. Роман. Сухуми, 1981; Безоглядный день. Стихи и поэмы. Сухуми, 1983; Долголетие. Стихи и поэмы. Сухуми, 1985; Посланник. Новеллы. Сухуми, 1987; Скоморохи. Роман. Сухуми, 1989; Огонь пастушьего стана. Стихи и поэмы. Сухуми, 1991; Моква. Тревожное слово о селе. Сухуми, 1992; Сочинения. Тома 1-7. Сухуми, 1995–2008; Угрюмая зима и веселая весна. Повести. Сухум, 2012; Каменная ноша. Роман в стихах. Сухум, 2013; Добрый день, хороший день! Стихи, поэмы, сказки, рассказы, переводы для детей. Сухум, 2015; в переводе на русский язык: Спящая река. Стихи и поэма. М., 1981; Радуга. Рассказы. (Для младшего школьного возраста). М., 1982; И катится золотая арба. Роман. М., 1989.

Материал подготовила Индира Барциц.