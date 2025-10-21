 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОФЬЯ САКАНИЯ – ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПЕРВОЙ ПРЕМИИ НА МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ В ПАЛЕРМО

Новости Вторник, 21 октября 2025 18:11
Оцените материал
(0 голосов)
СОФЬЯ САКАНИЯ – ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПЕРВОЙ ПРЕМИИ НА МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ В ПАЛЕРМО

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Абхазская певица Софья Сакания завоевала первую премию на международном музыкальном конкурсе оперных певцов в Палермо. Об этом сообщила Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба.

Софья Сакания выступила на сцене знаменитого театра «Массимо», представляя Абхазию и Россию.

Молодая певица является лауреатом Гран-при II Международного конкурса-лаборатории Алисы Гицба.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 21 октября 2025 18:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ПЛАТОНУ БЕБИЯ РОССИЙСКИЕ БОКСЕРЫ ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.