СОФЬЯ САКАНИЯ – ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПЕРВОЙ ПРЕМИИ НА МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ В ПАЛЕРМО
Новости Вторник, 21 октября 2025 18:11
Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Абхазская певица Софья Сакания завоевала первую премию на международном музыкальном конкурсе оперных певцов в Палермо. Об этом сообщила Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба.
Софья Сакания выступила на сцене знаменитого театра «Массимо», представляя Абхазию и Россию.
Молодая певица является лауреатом Гран-при II Международного конкурса-лаборатории Алисы Гицба.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ
- РОССИЙСКИЕ БОКСЕРЫ ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ
- В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ПЛАТОНУ БЕБИЯ
- НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРЕПОДНЕСЛИ В ДАР СБОРНИК КНИГ ДЮБУА ДЕ МОНПЕРЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАВКАЗ»
- БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ОКАЗАЛА РОССИЯ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ГОДА