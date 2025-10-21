РОССИЙСКИЕ БОКСЕРЫ ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ
Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла тренировка от специалистов Федерации бокса России. Мероприятие организовано по приглашению партии «Единая Абхазия» и при поддержке «Молодой гвардии Единой России». Спортсмены поделились передовым опытом и современными методиками подготовки. Это не просто спорт – это реальная работа по укреплению дружеских связей и продвижению здорового образа жизни среди молодежи.
Алхас Барзания, председатель ПП «Единая Абхазия» поприветствовав участников, отметил: «Мы все делаем одно большое дело. Стараемся развивать и поддерживать друг друга. Я уверен, впереди у нас высокие результаты».
Дмитрий Двали, чемпион мира по боксу: «Все зависит от ваших желаний и усилий. Каждый может пробиться на чемпионат мира... Мы ждем вас в России и всегда поддержим талантливых боксеров – из любой страны».
Такие проекты – важный вклад в общее будущее и братские отношения между Россией и Абхазией.
