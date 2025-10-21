В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ
Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялось открытие XIII Международного турнира по мини-футболу среди команд инвалидов-ампутантов «Кубок Победы». В соревновании принимают участие пять команд: «Динамо» (Республика Алтай, Барнаул), «Монолит» (Казань), «Кузбасс» (Кемерово), «Ламан Аз» (Грозный) и «Апсны» (Абхазия). Главным судьёй турнира выступает Геннадий Гучмазов.
В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава, начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба, президент Паралимпийского комитета Абхазии Леон Цвижба, а также председатель Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Дмитрий Тарба.
Обращаясь к участникам турнира, Беслан Карчава отметил: «Приветствую всех присутствующих и участников турнира. Желаю вам здоровья и добра. Вы уже победители! Спасибо за стойкость духа, вы являетесь примером для подражания».
Перед началом соревнований участники и гости возложили цветы к мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в парке Боевой Славы.
Турнир продлится до 28 октября.
Последнее от Super User
- РОССИЙСКИЕ БОКСЕРЫ ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ
- СОФЬЯ САКАНИЯ – ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПЕРВОЙ ПРЕМИИ НА МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ В ПАЛЕРМО
- В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ПЛАТОНУ БЕБИЯ
- НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРЕПОДНЕСЛИ В ДАР СБОРНИК КНИГ ДЮБУА ДЕ МОНПЕРЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАВКАЗ»
- БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ОКАЗАЛА РОССИЯ ПОМОЩЬ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ГОДА