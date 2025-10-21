ТАМОЖЕННИКИ В АДЛЕРЕ ОБНАРУЖИЛИ 250 ПАЧЕК СИГАРЕТ В ПЛЮШЕВОМ МЕДВЕДЕ И ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЯ

«В ходе сканирования машины с помощью МИДК выявили сокрытый товар: 150 пачек сигарет находилось в мягкой игрушке, еще 100 пачек – спрятано под водительским сиденьем, в бардачке и в чехле переднего пассажирского кресла», – отметила и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Анастасия Иваненко.

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Контрабанда выявлена в ходе таможенного контроля авто, прибывшего из Абхазии. На заднем сиденье транспорта находилась плюшевая игрушка в виде белого медведя.

На табачных изделиях отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации. Водитель пояснил, что спрятал товар намеренно, так как знал об ограничениях на ввоз табачной продукции на территорию России.

Сигареты и транспортное средство, использовавшееся для перевозки товара с сокрытием, изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию) КоАП РФ.