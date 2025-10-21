 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННИКИ В АДЛЕРЕ ОБНАРУЖИЛИ 250 ПАЧЕК СИГАРЕТ В ПЛЮШЕВОМ МЕДВЕДЕ И ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЯ

Новости Вторник, 21 октября 2025 18:33
ТАМОЖЕННИКИ В АДЛЕРЕ ОБНАРУЖИЛИ 250 ПАЧЕК СИГАРЕТ В ПЛЮШЕВОМ МЕДВЕДЕ И ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЯ

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Информ. Контрабанда выявлена в ходе таможенного контроля авто, прибывшего из Абхазии. На заднем сиденье транспорта находилась плюшевая игрушка в виде белого медведя.

«В ходе сканирования машины с помощью МИДК выявили сокрытый товар: 150 пачек сигарет находилось в мягкой игрушке, еще 100 пачек – спрятано под водительским сиденьем, в бардачке и в чехле переднего пассажирского кресла», – отметила и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Анастасия Иваненко.

На табачных изделиях отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации. Водитель пояснил, что спрятал товар намеренно, так как знал об ограничениях на ввоз табачной продукции на территорию России.

Сигареты и транспортное средство, использовавшееся для перевозки товара с сокрытием, изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию) КоАП РФ.

