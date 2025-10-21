ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

Сухум. 21 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения договора по приобретению и поставке сельскохозяйственных товаров для организации производства сельскохозяйственной продукции.

На приобретение товаров: специализированного оборудования для организации производства переработки сельскохозяйственной продукции и товара-материальных ценностей: колючей проволоки, сетки, строительных материалов для обустройства сельскохозяйственных объектов, колышек для ограждения, систем капельного орошения и комплектующих частей, минеральных и органических удобрений, инвентаря и других товаров для организации производства/выращивания сельскохозяйственной продукции, а также услуг: строительно-монтажных работ, ветеринарных услуг, агротехнических услуг (далее – Положение о порядке проведения открытого конкурса на право заключения в 2025 году договора/договоров по приобретению товаров и оказанию услуг), в части исполнения реализации проектов ведомственной целевой Программы «Развитие сельского хозяйства на 2025 год».

Заявки принимаются в срок с 20 октября 2025 по 03 ноября 2025 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

1. копии учредительных документов;

2. заявку по форме;

3. коммерческое предложение;

4. справку об отсутствии задолженности перед бюджетной системой Абхазии.