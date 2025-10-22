 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИРМА ХАШИГ ПЕРЕДАЛА В ДАР НАЦГАЛЕРЕЕ КАРТИНУ ГИВИ СМЫР

Новости Среда, 22 октября 2025 11:35
Оцените материал
(0 голосов)
ИРМА ХАШИГ ПЕРЕДАЛА В ДАР НАЦГАЛЕРЕЕ КАРТИНУ ГИВИ СМЫР

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Фонд «Ашана» провел благотворительный аукцион «Во имя жизни» по сбору средств для лечения подопечного Дамея Кучуберия.

Супруга президента Абхазии Ирма Хашиг приобрела на аукционе картину абхазского художника, скульптора Гиви Смыр «Дыхание» и передала ее в дар Национальной картинной галерее.

Замминистра культуры Динара Смыр вручила картину художника директору Национальной картинной галереи Сураму Сакания.

В свою очередь, Сурам Сакания выразил слова особой благодарности Ирме Хашиг за переданную в дар галерее картину, подчеркнув при этом, что картина Гиви Смыр займет особое место в коллекции.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 22 октября 2025 11:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.