ИРМА ХАШИГ ПЕРЕДАЛА В ДАР НАЦГАЛЕРЕЕ КАРТИНУ ГИВИ СМЫР
Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Фонд «Ашана» провел благотворительный аукцион «Во имя жизни» по сбору средств для лечения подопечного Дамея Кучуберия.
Супруга президента Абхазии Ирма Хашиг приобрела на аукционе картину абхазского художника, скульптора Гиви Смыр «Дыхание» и передала ее в дар Национальной картинной галерее.
Замминистра культуры Динара Смыр вручила картину художника директору Национальной картинной галереи Сураму Сакания.
В свою очередь, Сурам Сакания выразил слова особой благодарности Ирме Хашиг за переданную в дар галерее картину, подчеркнув при этом, что картина Гиви Смыр займет особое место в коллекции.
Последнее от Super User
