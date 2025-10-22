33 ГОДА НАЗАД ГРУЗИНСКИЕ ГВАРДЕЙЦЫ СОЖГЛИ АБХАЗСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ, И ГОСАРХИВ АБХАЗИИ

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Инфор м. 22 октября 1992 года, во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., грузинскими оккупационными властями были сожжены Центральный государственный архив Абхазской АССР (ЦГАА) и Абхазский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы имени Д. Гулиа (АбИЯЛИ).

Согласно свидетельству историка Ермолая Аджинджал, одним из поводов для этого акта государственного вандализма послужило издание составленного в основном на материалах ЦГАА книги «Абхазия: документы свидетельствуют. 1937-1953. Сборник материалов». Сухум, «Алашара», 1992.

«Это даже вандализмом назвать нельзя, ведь древние вандалы не понимали, что делают... В один и тот же день, 22 октября, часа в три, солдаты подъехали к этим учреждениям, вошли, стреляли по книгам из автоматов – там у нас такие книги были прекрасные, редкие! Прошлись по этажам, соляркой везде полили и подожгли. Управляющий архивом был грузин, он тоже пришел, кричал: «Что вы делаете, не сжигайте, это же не только абхазский, это и грузинский архив!» Сотрудники института, музея и просто соседи бросились тушить пламя. Почти погасили, но тут опять солдаты на какой-то бронированной машине подъехали, привезли еще солярки, начали палить по людям, всех разогнали. И сидели они там до двух часов ночи, пока не сгорело все до последней бумажки, потом еще проверили, не осталось ли чего целого», – рассказывал ученый-историк, ветеран национально-освободительного движения абхазского народа Ермолай Кесугович Аджинджал (1933-2022).

Все неопубликованные материалы Центрального архива потеряны безвозвратно.

«Уничтожено собиравшееся в течение многих десятилетий сотнями исследователей уникальное хранилище материалов (книг, документов, рукописей, описей, дневников, фотопленок и фотографий, карт, рисунков, изделий и др.) по истории, археологии, этнографии, искусству, фольклору, литературе, языкознанию, экономике абхазов и других обитавших на этой территории народов – греков, итальянцев, турок, грузин, русских, украинцев, поляков, болгар, армян, евреев, эстонцев, немцев…», – писал ученый-кавказовед Юрий Николаевич Воронов (1941-1995).

«22 октября 1992 года... примерно к шести часам вечера, со слов охранника Центрального Государственного архива И. Кокоскерия и директора этого же архива Э.Ш. Цкарозия, неизвестные им лица, вооруженные автоматами, подожгли главное здание Центрального Государственного архива Абхазии. Прибывшие на помощь соседи и пожарники были разогнаны под угрозой расстрела на месте, и им не была дана возможность принять меры по тушению пожара. В результате, я лично видел, что архив полностью выгорел изнутри, тыльная сторона здания и крыша также обвалились.

Погибли все архивные материалы и фонды, книги и газеты, издававшиеся в Абхазии, начиная со второй половины XIX века. В фондах древнего периода имелось около 17 тыс. единиц хранения. В результате гибели архивов абхазская историческая наука понесла невосполнимую утрату», – свидетельствовал начальник архивного управления при Совете министров Республики Абхазия Кумф Ширифович Ломия.

Сейчас госархив располагается в бывшем здании АГУ по ул. Чочуа, в реконструированном здании. Несмотря на нехватку оборудования и дефицит кадров, в здании созданы соответствующие условия для хранения архивных документов.

Абхазский Институт гуманитарных исследований расположен в историческом здании, которое было построено в 1912 году в стиле модерн, ныне нуждающемся в серьезном ремонте и реставрации.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье начались 15 октября 2008 года. С этого периода представители Абхазии ставят вопрос о возвращении культурных ценностей, вывезенных в разное время из Абхазии в Грузию, предоставление Абхазии архивных материалов (или их копий), уничтоженных в результате сожжения Абхазского государственного архива грузинскими войсками.

«Возвращение оригиналов – это жест доброй воли, носящий до некоторой степени политический характер, а предоставление абхазской стороне оцифрованных копий следует рассматривать исключительно в гуманитарный плоскости», – писала автор обобщающего доклада «Женевский процесс и роль женщин в политике» политолог, содиректор ЦГП Лиана Кварчелия.

По ее мнению, необходима более систематизированная и скоординированная работа по восстановлению госархива Абхазии. Копии некоторых документов могут храниться в России, Болгарии и других европейских странах, а также в Турции, следовательно, необходимо предоставить возможность абхазским ученым выезжать в эти страны для работы с архивными материалами. Было предложено выделить все эти вопросы в отдельное направление – «Международный проект по воссозданию Государственного архива Абхазии».

Материал подготовила Индира Барциц.