ШЕРШЕНОВИЧ: «О СУХУМ, О КАВКАЗСКАЯ НИЦЦА, ПРЯМО В МОРЕ СКАТИВШИЙСЯ С ГОР»
Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. 100 лет назад в Сухуме, 22 октября 1925 года, состоялась лекция -диспут «Литературное сегодня», с которой выступил русский поэт Серебряного века Вадим Шершеневич (1893-1942). Выступая перед публикой, поэт говорил о современных течениях в русской литературе, подробно рассказывал о творчестве Блока, Брюсова, Маяковского, Асеева, о том, какой должна быть литература будущего. В заключение поэт прочитал свои стихи, среди которых было посвящение Сухуму – «На солёном жаргоне».
Впервые он побывал в Абхазии в 1925 году.
Работал в творческом содружестве с абхазским писателем Михаилом Лакербай. В 1935 г. они написали сценарий звуковой комедии «Птичий джигит», а в 1940-м лирическую оперетту «Дама в зеленом». Стихотворение было напечатано на страницах газеты «Трудовая Абхазия» в 1925 г.
Для творчества Шершеневича характерен эпатаж, эстетство безобразного, богоборческие мотивы, бурлеск, тематика трагической любви. В своих стихах он принципиально декларировал аполитичность искусства, интересовался клоунадой. У поэта Шершеновича был период симпатии к анархистам (в 1919 году арестован за контакты с партией анархистов).
Значительная часть работы Шершеневича связана с кино и театром; работал как драматург, режиссёр, критик, сценарист, переводчик.
В 1920-1930 переводил на русский язык пьесы Шекспира, Корнеля, Сарду, немецкую и французскую поэзию, либретто популярных оперетт.
Осенью 1941 году Шершеневич эвакуировался на Алтай. Участвовал в литературных концертах на оборонных заводах и в военных госпиталях Барнаула, писал тексты для агитационных плакатов.
Скончался после тяжёлой скоротечной болезни (двустороннего туберкулеза лёгких). Похоронен в г. Барнаул.
* * *
«НА СОЛЁНОМ ЖАРГОНЕ»
Эй, худые иссохшие скалы
И прибой, что упрям и жесток,
В ночь в оврагах, как дети, шакалы,
Днем – медузы – из студня цветок.
Там, в зените, застывшая птица,
Выше воздуха, выше, чем взор...
О Сухум, о кавказская Ницца,
Прямо в море скатившийся с гор.
Ослепленно белеет по склонам
Через зной снеговая ступень...
Море шепчет соленым жаргоном
Про прибрежную, южную лень.
Словно медленный буйвол, по небу
Солнце едет, скрипя, на закат,
О Абхазия горная, требуй
В свою честь от поэтов баллад.
Влажный ветер, подующий с моря,
Он здоровье на крыльях несет.
О Сухум, строй твоих санаторий
Гонит кашель и туберкулез.
Изо дня в день шло единоборство:
С Юга – воздух, с России – болезнь.
О, Абхазия, – это упорство
Уложиться обязано в песнь.
Руки солнца ожогами снимут
По лохмотьям всю кожу с меня...
Опалительный, ласковый климат,
Долго будешь ты сниться, маня.
Возле пены лежать без раздумий,
Солнце прямо в охапку ловить!
Как прекрасно в палящем Сухуме,
Здоровея и крепня, любить.
Материал подготовила Индира Барциц.
Последнее от Super User
- 33 ГОДА НАЗАД ГРУЗИНСКИЕ ГВАРДЕЙЦЫ СОЖГЛИ АБХАЗСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ, И ГОСАРХИВ АБХАЗИИ
- ИРМА ХАШИГ ПЕРЕДАЛА В ДАР НАЦГАЛЕРЕЕ КАРТИНУ ГИВИ СМЫР
- ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
- ТАМОЖЕННИКИ В АДЛЕРЕ ОБНАРУЖИЛИ 250 ПАЧЕК СИГАРЕТ В ПЛЮШЕВОМ МЕДВЕДЕ И ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЯ
- В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ