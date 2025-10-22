 

июня 24 2024

ШЕРШЕНОВИЧ: «О СУХУМ, О КАВКАЗСКАЯ НИЦЦА, ПРЯМО В МОРЕ СКАТИВШИЙСЯ С ГОР»

Новости Среда, 22 октября 2025 11:47
ШЕРШЕНОВИЧ: «О СУХУМ, О КАВКАЗСКАЯ НИЦЦА, ПРЯМО В МОРЕ СКАТИВШИЙСЯ С ГОР»

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. 100 лет назад в Сухуме, 22 октября 1925 года, состоялась лекция -диспут «Литературное сегодня», с которой выступил русский поэт Серебряного века Вадим Шершеневич (1893-1942). Выступая перед публикой, поэт говорил о современных течениях в русской литературе, подробно рассказывал о творчестве Блока, Брюсова, Маяковского, Асеева, о том, какой должна быть литература будущего. В заключение поэт прочитал свои стихи, среди которых было посвящение Сухуму – «На солёном жаргоне».

Вадим Габриэлевич играл ведущую роль в футуристической труппе «Мезонин поэзии». В годы гражданской войны вместе с Владимиром Маяковским писал тексты для «Окон РОСТА». В последние годы жизни В. Шершеневич работал преимущественно для театра и кино.

Впервые он побывал в Абхазии в 1925 году.

Работал в творческом содружестве с абхазским писателем Михаилом Лакербай. В 1935 г. они написали сценарий звуковой комедии «Птичий джигит», а в 1940-м лирическую оперетту «Дама в зеленом». Стихотворение было напечатано на страницах газеты «Трудовая Абхазия» в 1925 г.

Для творчества Шершеневича характерен эпатаж, эстетство безобразного, богоборческие мотивы, бурлеск, тематика трагической любви. В своих стихах он принципиально декларировал аполитичность искусства, интересовался клоунадой. У поэта Шершеновича был период симпатии к анархистам (в 1919 году арестован за контакты с партией анархистов).

Значительная часть работы Шершеневича связана с кино и театром; работал как драматург, режиссёр, критик, сценарист, переводчик.

В 1920-1930 переводил на русский язык пьесы Шекспира, Корнеля, Сарду, немецкую и французскую поэзию, либретто популярных оперетт.

Осенью 1941 году Шершеневич эвакуировался на Алтай. Участвовал в литературных концертах на оборонных заводах и в военных госпиталях Барнаула, писал тексты для агитационных плакатов.

Скончался после тяжёлой скоротечной болезни (двустороннего туберкулеза лёгких). Похоронен в г. Барнаул.

* * *

«НА СОЛЁНОМ ЖАРГОНЕ»

Эй, худые иссохшие скалы

И прибой, что упрям и жесток,

В ночь в оврагах, как дети, шакалы,

Днем – медузы – из студня цветок.

Там, в зените, застывшая птица,

Выше воздуха, выше, чем взор...

О Сухум, о кавказская Ницца,

Прямо в море скатившийся с гор.

Ослепленно белеет по склонам

Через зной снеговая ступень...

Море шепчет соленым жаргоном

Про прибрежную, южную лень.

Словно медленный буйвол, по небу

Солнце едет, скрипя, на закат,

О Абхазия горная, требуй

В свою честь от поэтов баллад.

Влажный ветер, подующий с моря,

Он здоровье на крыльях несет.

О Сухум, строй твоих санаторий

Гонит кашель и туберкулез.

Изо дня в день шло единоборство:

С Юга – воздух, с России – болезнь.

О, Абхазия, – это упорство

Уложиться обязано в песнь.

Руки солнца ожогами снимут

По лохмотьям всю кожу с меня...

Опалительный, ласковый климат,

Долго будешь ты сниться, маня.

Возле пены лежать без раздумий,

Солнце прямо в охапку ловить!

Как прекрасно в палящем Сухуме,

Здоровея и крепня, любить.

Материал подготовила Индира Барциц.

