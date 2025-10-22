ТПП АБХАЗИИ И РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В рамках участия Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Международном экспортном форуме «Сделано в России», который проходил в Москве, состоялась встреча президента ТПП Тамилы Мерцхулава с вице-президентом Российского экспортного центра Олегом Хацаевым и директором по международному развитию РЭЦ Дмитрием Яковлевым. Стороны обсудили дальнейшие взаимодействия ТПП и РЭЦ.

Достигнутые договоренности будут определять основные направления, формы и условия сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений Абхазии и России.

Товарооборот между Абхазией и Россией демонстрирует устойчивую положительную динамику роста, а также постоянное расширение номенклатуры поставок. Ключевыми статьями абхазского экспорта традиционно являются алкогольная продукция, цитрусовые плоды и текстиль, в то же время российский импорт в Абхазии представлен широким ассортиментом продуктов питания, оборудования, минеральной продукции и много другое.

Достигнутые соглашения призваны стать катализатором для дальнейшей диверсификации этих потоков и наращивания взаимовыгодной торговли, открывая возможности для абхазских компаний на российском рынке и наоборот.

В ходе встречи Олег Хацаев выразил признательность Тамиле Мерцхулава за участие в мероприятии и подчеркнул важность реализации достигнутых в рамках переговоров соглашений.

В свою очередь президент ТПП, поблагодарив руководство РЭЦ за приглашение на Форум, заверила в поддержке совместных проектов, направленных на поддержку предпринимателей.

Руководство ТПП РА и РЭЦ также обсудили возможность организации бизнес-миссии в составе российских предпринимателей в Абхазию, в рамках которой будет представлена и культурная программа.

В рамках участия в форуме президент Тамила Мерцхулава совместно с вице-премьером Абхазии Джансухом Нанба, мэром г. Сухум Тимуром Агрба и начальником Управления капитального строительства Демиром Гамисония, в качестве почетных гостей приняли участие в пленарном заседании под председательством председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и посетили выставку «Сделано в России».

По завершении Форума абхазская делегация посетила праздничный концерт, посвященный 10-летию Российского экспертного центра.

***

АО «Российский экспортный центр» – государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в группу ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, таких как Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.