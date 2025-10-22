 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТПП АБХАЗИИ И РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Среда, 22 октября 2025 13:29
Оцените материал
(0 голосов)
ТПП АБХАЗИИ И РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. В рамках участия Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Международном экспортном форуме «Сделано в России», который проходил в Москве, состоялась встреча президента ТПП Тамилы Мерцхулава с вице-президентом Российского экспортного центра Олегом Хацаевым и директором по международному развитию РЭЦ Дмитрием Яковлевым. Стороны обсудили дальнейшие взаимодействия ТПП и РЭЦ.

Достигнутые договоренности будут определять основные направления, формы и условия сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений Абхазии и России.

Товарооборот между Абхазией и Россией демонстрирует устойчивую положительную динамику роста, а также постоянное расширение номенклатуры поставок. Ключевыми статьями абхазского экспорта традиционно являются алкогольная продукция, цитрусовые плоды и текстиль, в то же время российский импорт в Абхазии представлен широким ассортиментом продуктов питания, оборудования, минеральной продукции и много другое.

Достигнутые соглашения призваны стать катализатором для дальнейшей диверсификации этих потоков и наращивания взаимовыгодной торговли, открывая возможности для абхазских компаний на российском рынке и наоборот.

В ходе встречи Олег Хацаев выразил признательность Тамиле Мерцхулава за участие в мероприятии и подчеркнул важность реализации достигнутых в рамках переговоров соглашений.

В свою очередь президент ТПП, поблагодарив руководство РЭЦ за приглашение на Форум, заверила в поддержке совместных проектов, направленных на поддержку предпринимателей.

Руководство ТПП РА и РЭЦ также обсудили возможность организации бизнес-миссии в составе российских предпринимателей в Абхазию, в рамках которой будет представлена и культурная программа.

В рамках участия в форуме президент Тамила Мерцхулава совместно с вице-премьером Абхазии Джансухом Нанба, мэром г. Сухум Тимуром Агрба и начальником Управления капитального строительства Демиром Гамисония, в качестве почетных гостей приняли участие в пленарном заседании под председательством председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и посетили выставку «Сделано в России».

По завершении Форума абхазская делегация посетила праздничный концерт, посвященный 10-летию Российского экспертного центра.

***

АО «Российский экспортный центр» – государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в группу ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, таких как Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 22 октября 2025 13:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ШЕРШЕНОВИЧ: «О СУХУМ, О КАВКАЗСКАЯ НИЦЦА, ПРЯМО В МОРЕ СКАТИВШИЙСЯ С ГОР»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.