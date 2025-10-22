 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ АГУ И МГУ УТВЕРДИЛИ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Среда, 22 октября 2025 14:17
Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Филологические факультеты Абхазского государственного университета и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова утвердили Программу научного и учебного сотрудничества на 2026–2028 гг. Она принята в соответствии с Договором о сотрудничестве между АГУ и МГУ от 2 февраля 2024 г. Документ подписан и. о. декана филологического факультета АГУ, к. ф. н., доцентом Баталом Хагуш и и. о. декана филологического факультета МГУ, профессором Андреем Липгартом.

Основная цель Программы – развитие ряда направлений общего языкознания и подготовка национальных научных кадров. В фокусе внимания – историческое, сравнительно-историческое, сопоставительное языкознание, этнолингвистика, лингвокультурология, психолингвистика, социолингвистика, когнитивная, типологическая лингвистика и другие актуальные направления. Также сотрудничество направлено на укрепление связей между образовательными учреждениями и культурного взаимодействия народов в современном мире.

Программа предусматривает широкий спектр мероприятий. Они включают проведение конференций с международным участием, круглых столов, а также заседания методического объединения кафедр с привлечением специалистов академических институтов. Особое место отводится повышению квалификации национальных кадров на базе филологического факультета МГУ, а также проведению лекций, семинаров, курсов, стажировок и обмену студентами.

В рамках учебной и научной работы запланирован обмен учебными планами, чтение общих лекционных курсов по языкознанию для бакалавриата, магистратуры и специалитета. Важной исследовательской частью является работа по созданию словарей на основе данных ассоциативных экспериментов и онлайн-консультации по вопросам словаря культурных концептов.

« ТПП АБХАЗИИ И РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРОКУРОР ГАГРСКОГО РАЙОНА ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ »
