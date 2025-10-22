ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ АГУ И МГУ УТВЕРДИЛИ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Филологические факультеты Абхазского государственного университета и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова утвердили Программу научного и учебного сотрудничества на 2026–2028 гг. Она принята в соответствии с Договором о сотрудничестве между АГУ и МГУ от 2 февраля 2024 г. Документ подписан и. о. декана филологического факультета АГУ, к. ф. н., доцентом Баталом Хагуш и и. о. декана филологического факультета МГУ, профессором Андреем Липгартом.

Основная цель Программы – развитие ряда направлений общего языкознания и подготовка национальных научных кадров. В фокусе внимания – историческое, сравнительно-историческое, сопоставительное языкознание, этнолингвистика, лингвокультурология, психолингвистика, социолингвистика, когнитивная, типологическая лингвистика и другие актуальные направления. Также сотрудничество направлено на укрепление связей между образовательными учреждениями и культурного взаимодействия народов в современном мире.

Программа предусматривает широкий спектр мероприятий. Они включают проведение конференций с международным участием, круглых столов, а также заседания методического объединения кафедр с привлечением специалистов академических институтов. Особое место отводится повышению квалификации национальных кадров на базе филологического факультета МГУ, а также проведению лекций, семинаров, курсов, стажировок и обмену студентами.

В рамках учебной и научной работы запланирован обмен учебными планами, чтение общих лекционных курсов по языкознанию для бакалавриата, магистратуры и специалитета. Важной исследовательской частью является работа по созданию словарей на основе данных ассоциативных экспериментов и онлайн-консультации по вопросам словаря культурных концептов.