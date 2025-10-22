 

ПРОКУРОР ГАГРСКОГО РАЙОНА ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Новости Среда, 22 октября 2025 14:23
ПРОКУРОР ГАГРСКОГО РАЙОНА ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Приказом генерального прокурора Республики Абхазия за № 520 прокурор Гагрского района, старший советник юстиции Пкин Беслан Юрьевич, восстановленный в должности решением Сухумского городского суда от 09.10.2025 года, освобожден от занимаемой должности и уволен из органов прокуратуры в связи с истечением срока Трудового договора за № 110 от 17.07.2020 года, заключенного в соответствии со статьей 13 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия» сроком на 5 лет.

Приказом генпрокурора Республики Абхазия исполнение обязанностей прокурора Гагрского района возложено на заместителя прокурора Гагрского района, старшего советника юстиции Гумба Давида Анзоровича.

