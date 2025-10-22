ПРОКУРОР ГАГРСКОГО РАЙОНА ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Приказом генерального прокурора Республики Абхазия за № 520 прокурор Гагрского района, старший советник юстиции Пкин Беслан Юрьевич, восстановленный в должности решением Сухумского городского суда от 09.10.2025 года, освобожден от занимаемой должности и уволен из органов прокуратуры в связи с истечением срока Трудового договора за № 110 от 17.07.2020 года, заключенного в соответствии со статьей 13 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия» сроком на 5 лет.
Приказом генпрокурора Республики Абхазия исполнение обязанностей прокурора Гагрского района возложено на заместителя прокурора Гагрского района, старшего советника юстиции Гумба Давида Анзоровича.
