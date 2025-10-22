БАДРА ГУНБА: СЕГОДНЯ ФОРМИРУЕТСЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ СЛУЖИТЬ ЖУРНАЛИСТИКЕ

В Пицунде стартовало обучение для победителей конкурса для медиаспециалистов Республики Абхазия. Проект организован Администрацией Президента Абхазии по механике программы Мастерская новых медиа. Партнеры конкурса – АНО «Диалог», Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж».

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Абхазия и Россия продолжают синхронизировать подходы к работе в информационном поле, строя их на профессионализме, борьбе с фейками и ответственности перед людьми.

Как сообщается в пресс-релизе партнеров конкурса, заявки на участие в «Новых медиа Абхазии» подали более 530 человек, проживающих в Абхазии и создающих контент о республике. По результатам отбора эксперты выявили 53 сильнейших кандидатов, которые получили приглашения на обучение. Это медиаменеджеры, блогеры, корреспонденты, редакторы и ведущие.

«Сегодня формируется новое поколение людей, которые призваны служить журналистике. В абхазской журналистике свои славные и прекрасные традиции. С сохранением этих традиций мы должны развивать нашу медиасферу, применяя современные информационные технологии. Именно вам и вашим коллегам предстоит сделать все, чтобы наша страна звучала громко, чтобы голос Абхазии доходил до многих миллионов жителей планеты Земля», – отметил, выступая на старте программы обучения, президент Республики Абхазия Бадра Гунба.

Он также поблагодарил российских экспертов, организаторов и наставников программы. Ими стали генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, заместитель генерального директора «Первого канала» Андрей Писарев, ведущий программы «Вести» директор Института медиа ВШЭ Эрнест Мацкявичус.

«Программа нужна для того, чтобы людям было спокойно, безопасно, чтобы они знали, где достоверный источник информации, лидер общественного мнения, который скажет, что на самом деле происходит. Самое главное, чего мы можем достичь здесь, – не только создать медиапроекты, но и сформировать мощное медиасообщество специалистов Абхазии», – рассказала о цели программы основатель Мастерской новых медиа, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Всего участников ждут 4 модуля по 3 дня, которые пройдут и в Абхазии, и в России. Особое внимание будет уделено развитию туристического бренда республики, а также созданию мультиформатного контента: документальных фильмов, подкастов, веб-сериалов, лендингов. К завершению программы планируется запустить не менее 10 новых медиапроектов, авторами которых станут участники обучения. Проекты получат экспертную и ресурсную поддержку.

«Найти наиболее талантливых и деятельных, дать им возможность найти применение для своего таланта, получить поддержку и найти команду для реализации идей. Именно эта задача ставилась при проектировании «Новых медиа Абхазии». Для программы были подобраны уникальные мастера и сохранен принцип обучения в Мастерской новых медиа – принцип авторских мастерских», – отметил проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», руководитель Мастерской новых медиа Михаил Канавцев.

Экспертами программы станут генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, главный редактор Mash Евгений Новиков и другие известные спикеры в медиасфере из России и Абхазии.

Об этом сообщается в пресс-релизе партнеров конкурса.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Платформа работает уже 7 лет, и за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов – от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.

В рамках деятельности президентской платформы «Россия – страна возможностей» создана – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает центром консолидации обучения управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. На территории Мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов».

На базе ведущих вузов страны президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.

Офисы платформы «Россия – страна возможностей» работают в Донецкой и Луганской народных республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.