июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СОТРУДНИКИ МЧС НАШЛИ ТЕЛО ПРОПАВШЕГО ОТДЫХАЮЩЕГО

Новости Среда, 22 октября 2025 15:31
СОТРУДНИКИ МЧС НАШЛИ ТЕЛО ПРОПАВШЕГО ОТДЫХАЮЩЕГО

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС РА совместно с МВД республики двое суток вели поиски жителя Архангельской области, Глазнова О.К.,1957 года рождения, отдыхавшего в селе Кындыг, Очамчырского района. По предварительной информации Олег Глазнов покинул место временного проживания после ссоры с женой и перестал выходить на связь.

Ближе к полудню сотрудники ПСО г. Очамчыра обнаружили тело Глазнова в окрестностях с. Кындыг.

По данному факту ведется следствие.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 22 октября 2025 15:34

Последнее от Super User

