СОТРУДНИКИ МЧС НАШЛИ ТЕЛО ПРОПАВШЕГО ОТДЫХАЮЩЕГО
Новости Среда, 22 октября 2025 15:31
Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС РА совместно с МВД республики двое суток вели поиски жителя Архангельской области, Глазнова О.К.,1957 года рождения, отдыхавшего в селе Кындыг, Очамчырского района. По предварительной информации Олег Глазнов покинул место временного проживания после ссоры с женой и перестал выходить на связь.
Ближе к полудню сотрудники ПСО г. Очамчыра обнаружили тело Глазнова в окрестностях с. Кындыг.
По данному факту ведется следствие.
