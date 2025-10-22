СОТРУДНИКИ МЧС НАШЛИ ТЕЛО ПРОПАВШЕГО ОТДЫХАЮЩЕГО

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС РА совместно с МВД республики двое суток вели поиски жителя Архангельской области, Глазнова О.К.,1957 года рождения, отдыхавшего в селе Кындыг, Очамчырского района. По предварительной информации Олег Глазнов покинул место временного проживания после ссоры с женой и перестал выходить на связь.