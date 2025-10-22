 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ

Среда, 22 октября 2025 15:40
ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. В ходе профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК РА осмотрели торговое помещение — магазин табачных изделий «Tobacco», расположенный по адресу г. Сухум, ул. Когония 43/10, принадлежащий гр. Арджения Лиане Руслановне.

В ходе осмотра магазина было обнаружено, что в продаже находится 164 пачки табачной продукции различных наименований без марок акцизного сбора Республики Абхазия.

По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 42 400 рублей.

Табачная продукция изъята, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

