ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ
Сухум. 22 октября 2025. Абхазия-Информ. В ходе профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК РА осмотрели торговое помещение — магазин табачных изделий «Tobacco», расположенный по адресу г. Сухум, ул. Когония 43/10, принадлежащий гр. Арджения Лиане Руслановне.
В ходе осмотра магазина было обнаружено, что в продаже находится 164 пачки табачной продукции различных наименований без марок акцизного сбора Республики Абхазия.
По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 42 400 рублей.
Табачная продукция изъята, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
